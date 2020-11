¿Cuál es el mensaje oculto del look de Fabiola Yáñez, la Primera Dama argentina?

View this post on Instagram

Me reunu00ed con la representante de Unicef Argentina u0040unicefargentina, Luisa Brumana. Juntas, repasamos todas las acciones referidas a la temu00e1tica de la niu00f1ez, en el marco del programa u201cPrimera infancia y desarrollo sostenible, hacia una estrategia integral de cuidadosu201d, que Unicef lidera en Argentina y que tengo el honor de encabezar, como Presidenta de su Consejo Asesor. Trabajar por las niu00f1as y los niu00f1os de nuestro pau00eds es una tarea que tomo con gran responsabilidad y compromiso, con el u00fanico fin de llevarles alegru00eda en cada acciu00f3n que se concreta. Asu00ed vamos construyendo una Argentina mu00e1s justa e igualitaria para todas y todos. #viveysueu00f1a #argentinaunida