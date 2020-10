Kylie Jenner escogió un particular disfraz para celebrar Halloween y nadie entiende por qué lo hizo

La joven decidió celebrar Halloween junto a sus amigos como se merece y sus seguidores se enteraron a través de Instagram.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians pensó en interpretar a los Power Ranger y, junto con el de las Spice Girls, es una de las mejores ideas para hacerlo en grupo.

La billonaria eligió para ella el disfraz rojo. En este caso, Kylie lo versiona cambiando el body completo por un crop top y unos leggings bien ceñidos. Como se fuera poco, ha incluido una peluca pelirroja a juego con el conjunto.

Para acompañar el disfraz, la empresaria optó por unos foxy eyes bien marcados con eyeliner y unos labios nude.

¿Ya la viste?