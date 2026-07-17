Por la final del Mundial 2026, una pizzería porteña sacó la tarta gallega de su menú

Una conocida cadena de pizzerías se sumó a la fiebre de las cábalas mundialistas y retiró un plato de su menú de cara a la final del Mundial.

Este domingo 19 de julio la Selección argentina se enfrentará a España por la final del Mundial 2026. Como es costumbre en Argentina y en la antesala de un partido para el infarto, ya surgieron rituales, promesas, y hasta las pizzerías se sumaron a una cábala clave para manifestar la victoria.

La comida que desapareció de los menús antes de la final En la previa de la final, mientras muchos prometen tatuajes, mantienen la misma locación para ver los partidos o usan la misma ropa, algunas pizzerías porteñas decidieron sacar de la carta la tarta gallega hasta que termine el Mundial.

Aunque en Argentina se la conoce como tarta gallega, en España este plato se llama empanada gallega y suele prepararse con atún, aunque también existen versiones con otros pescados o pollo.

La Americana explicó por qué retiró la tarta gallega del menú Una de las cadenas que se prendió a la fiebre cabulera fue La Americana, que ya había hecho algo similar antes de la semifinal frente a Inglaterra, cuando dejó de vender la sopa inglesa y, como funcionó, la replicó de cara a la nueva final de la Scaloneta.

La pizzería La Americana sacó la sopa inglesa de su menú por cábala. “Las cábalas no se explican: se respetan. Por eso, hasta que termine el Mundial, no vendemos nada que pueda traer mala suerte”, publicaron en la cuenta de Instagram de la cadena de pizzerías La Americana. En ese marco, anunciaron que “hasta que termine el Mundial no vendemos tarta gallega”.