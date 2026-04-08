Ya tiene fecha el juicio político contra el suspendido juez Sebastián Sarmiento

El Jury de Enjuiciamiento definió la fecha de inicio del juicio político contra el juez penal Sebastián Sarmiento , acusado de mal desempeño y desorden de conducta por otorgar libertades condicionales a delincuentes que volvieron a cometer delitos graves.

El tribunal integrado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y legisladores provinciales definió que el próximo martes 21 de abril comenzará el juicio contra el titular del Juzgado Penal Colegiado Nº 1, suspendido desde diciembre pasado.

Sarmiento está acusado de mal desempeño y desorden de conducta por haber otorgado libertades condicionales a delincuentes que terminaron reincidiendo.

El Jury decidió avanzar con la denuncia contra el magistrado en diciembre y dispuso su suspensión en el cargo, por lo que desde hace cuatro meses cobra el 50% de sus haberes.

En ese marco, este miércoles se resolvió la fecha de inicio del debate oral en el marco del juicio político, que determinará su culpabilidad o inocencia de las acusaciones en su contra.

El juicio arrancará el martes 21 de abril, confirmaron desde Tribunales provinciales a MDZ y está previsto que el proceso pueda extenderse hasta cinco jornadas.

El primer día se resolverán algunas cuestiones técnicas y algunas preliminares y se leerá la denuncia y la defensa. En esa jornada declararán tres testigos y luego continuarán las audiencias los días posteriores.

Desde el Poder Judicial indicaron que el proceso podría extenderse hasta 5 audiencias, pero podría concluir antes de ese periodo. Por lo que se estima que el veredicto final se conozca entre el viernes 24 de abril y el lunes 27 de abril.

La denuncia contra el juez

La denuncia por mal desempeño y desorden de conducta contra el Sarmiento fue impulsada por el diputado radical Franco Ambrosini, quien señaló que el juez habría otorgado libertades condicionales improcedentes, con consecuencias que “costaron vidas y causaron daños irreparables”.

Franco Ambrosini, melisa pelayes, jury Sebastián Sarmiento

El legislador oficialista presentó la acusación junto a Melisa Pelayes, hija de Héctor Pelayes, un expolicía retirado que fue asesinado en septiembre del 2024 por Roberto Rolando Pereyra Cruz, delincuente que había recibido una polémica libertad condicional por el propio juez Sarmiento, a sabiendas que el recluso contaba con un informe de una psicóloga del Organismo Técnico Criminológico (OTC) en contra de otorgar ese beneficio.

En la presentación se sumaron otros cuatro hechos similares en los que se concedió libertades a personas detenidas que terminaron cometiendo delitos graves.

Quiénes juzgarán a Sarmiento

El Jury de Enjuiciamiento es el organismo encargado de evaluar el desempeño de los magistrados y eventualmente sancionarlos o removerlos de su cargo. Está integrado por 21 miembros que son los siete ministros de la Corte, siete senadores y siete diputados.

Entre los consejeros que juzgarán al juez Sarmiento se encuentran los jueces supremos Dalmiro Garay, Julio Gómez, Omar Palermo, José Valerio, Mario Adaro, Teresa Day y Norma Llatser.

También lo harán los diputados Jorge López (UCR), Daniel Llaver (UCR), Mauricio Torres (Hacer por Mendoza-Cambia Mendoza), José Tribiño (UCR), Beatriz Martínez (UCR), Jorge Difonso (Unión Mendocina) y Germán Gómez (PJ).

Al igual que los senadores Martín Kerchner (UCR), Alejandro Diumenjo (UCR), Natacha Eisenchlas (UCR), David Saez (UCR), Mauricio Sat (PJ), Helio Perviú (PJ) y Ariel Pringles (Unión Mendocina).