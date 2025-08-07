Ya rigen los aranceles de Donald Trump a la Argentina: cómo afecta al país

Con el nuevo esquema comercial, las exportaciones argentinas ya pagan un arancel del 10%, aunque el Gobierno continúa negociando con Donald Trump.

Mientras la Cancillería argentina continúa las conversaciones con la administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo comercial, Estados Unidos comenzó este jueves a aplicar nuevos aranceles que afectan a decenas de países, incluida la Argentina.

La medida establece gravámenes que van desde el 10% hasta el 50% sobre exportaciones de más de 60 naciones y de la Unión Europea. En el caso argentino, el promedio de arancel es del 10%, aunque sectores como el acero y el aluminio, que ya habían sido alcanzados por medidas entre abril y junio, enfrentan tarifas del 50%. Quedan exceptuadas las importaciones de energía y oro.

Cómo afectan las medidas de Donald Trump al resto de los países Otros países de la región, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, deberán afrontar aranceles del 15%, mientras que Canadá, pese a su condición de socio estratégico de Washington, pagará entre 25% y 35% para productos no cubiertos por el T-MEC.

En Asia, Corea del Sur, Israel y Japón se encuentran también en el grupo del 15%. Por su parte, Brasil e India reciben los gravámenes más altos, con tarifas de hasta el 50% y un 25% adicional en el caso indio por su compra de petróleo a Rusia.