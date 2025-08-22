"Y al que mete los deditos en el tarro": Alberto Fernández se burló del escándalo del Gobierno con un tango

En medio del escándalo por las presuntas coimas del Gobierno de Javier Milei , Alberto Fernández reapareció este viernes en redes sociales burlándose de la situación y haciendo referencia a los audios de Diego Spagnuolo . Lo más llamativo de su crítica fue el formato: lo hizo a través de un tango.

“Y al que mete los deditos en el tarro….”, escribió el expresidente en su cuenta de X, al referirse al escándalo que involucra al extitular de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Fernández acompañó el posteo con un video musicalizado con el tango “Vamos en Montón”, de Eladia Blázquez. Allí aparecen diferentes portadas de noticias donde se menciona el caso Spagnuolo, el Libragate y otros presuntos hechos de corrupción en el Gobierno libertario.

El expresidente compartió un tango ironizando sobre el escándalo de coimas que involucra Karina Milei y otros funcionarios.

“Todos juntos, en un mismo masacote, nos vendieron en un lote al talento y la idiotez. Y al que mete los deditos en el tarro, y al que arrastra como un fardo su honradez”, dice la canción.

Mientras el Gobierno se encuentra en el ojo de la tormenta, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló este viernes sobre el escándalo que estalló tras los audios de Spagnuolo. Según contó el funcionario, Milei le dijo que el extitular de la ANDIS "jamás le hizo un comentario" sobre ninguna trama de corrupción dentro de la entidad, como afirman los trascendidos.

En diálogo con El Observador, Francos afirmó: "Yo no tengo absolutamente ninguna constancia (de un sistema irregular de retornos en la Andis). Por el contrario, antes de ayer, cuando salíamos de una reunión le comenté el tema al presidente. 'A mí Spagnuolo jamás me hizo un comentario sobre esto'"

Luego, le bajó el precio "a lo que dice Spagnuolo" y remarcó que "no tiene relación con él". "Sé que el presidente lo conoce, no sé si tiene una relación. Fue abogado suyo en algunas causas, no sé cuál. No conozco los pormenores", agregó.

Además, Francos puso en duda la veracidad de los audios, y aclaró que el Gobierno aguarda por la definición de la Justicia para determinar su confiabilidad. "No sé si la grabación está cortada, editada. Son los temas que tiene que dilucidar el fiscal. Ojalá que encuentren la información que pueda acreditarla o no", afirmó.