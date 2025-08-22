Nadie le pidió tanto: La polémica defensa de Luis Majul al Gobierno por el escándalo de la Andis

En medio del escándalo por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , el periodista Luis Majul salió a poner el pecho por el Gobierno nacional, que por estas horas es el foco de una fuerte causa de corrupción.

En su programa radial de El Observador, Majul hizo lo imposible por respaldar a la administración de Javier Milei, señalada por supuestos pedidos de retornos a laboratorios, bajo la supervisión de su hermana Karina y su asesor Lule Menem. “Eso no implica que sean responsables de nada”, afirmó.

El periodista puso en tela de juicio la veracidad de los audios de Spagnuolo al subrayar que “que está editado en partes”. En esa línea, agregó: “Sin que esto implique que yo esté defendiendo a nadie ni atacando a nadie, pero aparece el nombre Karina Milei como insertado en el audio. Es una de las cosas que yo escuché y que me resultó rara”.

“Otra cosa que me resulta muy rara es que hayan elegido este momento para tirarlo”, en referencia al rechazo en el Congreso del veto a la Ley de Emergencia de Discapacidad, norma que el Gobierno ya anunció que intentaría derribar por vía judicial.

Majul fue más allá y hasta utilizó de argumento la explicación oficial de la Vocería Presidencial, que explicó que Spagnuolo renunció de manera preventiva “porque entendían que en el medio de la campaña se estaban utilizando los audios para afectar al Gobierno”.

Qué dicen los audios de Diego Spagnuolo

En los audios que trascendieron esta semana, el extitular de la ANDIS advirtió que “van a pedirle guita a los prestadores”. Según Spagnuolo, desde la droguería Suizo Argentina, vinculada a Martín Menem y su primo Lule, se ejecutaban los contratos y se pedía un retorno del 8% dirigido a la hermana del presidente y los riojanos.

Diego Spagnuolo y Javier Milei Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, y Javier Milei X (@dspagnuolo_ok)

Las grabaciones también revelan que el laboratorio definía precios y condiciones en los convenios con el Estado. “La Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escuchame, no llames más al 5, vas a tener que poner el 8. Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’”, detalló el exfuncionario.

Para sumarle polémica, uno de los audios de Spagnuolo apunta de lleno al propio Milei: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”, preguntó en uno de sus mensajes, donde también aseguró que “el quilombo” se realizaba “a sus espaldas”.