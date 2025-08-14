Piden el juicio oral contra Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez

La fiscalía que lleva la causa del expresidente y el maltrato a Fabiola Yáñez, pidió llevar a Alberto Fernández a juicio oral, considerando que existen pruebas suficientes.

De "mi querida Fabiola" a golpear a su pareja en privado. Alberto Fernández enfrenta ahora un juicio donde el fiscal González remarca que, desde 2016 hasta 2024, el exmandatario "ejerció un modo sistémico de violencia psicológica". "Acosos, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de palabra, ninguneos y hostilidad", es la lista de hechos que expone el fiscal.

Alberto Fernández podría enfrentar 15 años de prisión, debido estos distintos episodios de violencia que ejerció antes, durante y después de su paso por el máximo poder ejecutivo del país. Los chats como evidencia evaluadas en e expediente llegan a reunir 115 páginas de información contra Fernández. Según el peritaje del celular presidencial, se pudo verificar la autenticidad de diálogos que “denotan el círculo de violencia en el que se encontraba inmersa Fabiola Yáñez”.

Chat Fabiola Albert Uno de los chats intercambiados por la entonces pareja presidencial. Fuente: MPF La confirmación de los ataques de Alberto Fernández En la causa se acreditaron algunos hechos concretos, con hora y lugar. Por ejemplo, de la noche del 21 de junio al 22 de junio, en la habitación principal del chalet de la Quinta de Olivos, el entonces presidente golpeó a Fabiola Yáñez en el rostro, lesionando su ojo derecho. Esto confirma las fotos difundidas por todos los medios, donde se ve a a la ex primera dama con parte de su cara morada.

nueva foto de Fabiola Yañez violencia de género o.jpg Una de las fotos que desataron la polémica en su momento. Infobae “La violencia física, fundamentalmente, en la modalidad de golpe a mano abierta se hizo recurrente hasta el final del mandato presidencial, incluso luego de la mudanza de la entonces primera dama del chalet principal a la casa de huéspedes de Olivos durante 2023 hasta que, finalmente, partió a Madrid”, afirmó el fiscal. ya en España, se le habría sumado el "condicionamiento económico" que ejercía Alberto Fernández, además de la presión para que ella no hable sobre su delicada situación.

A pesar de que la defensa trató de desestimar los primeros chats que habían salido a la luz durante el año pasado, la fiscalía pudo confirmarlos. Por ejemplo, el 10 de septiembre del 2017, el chat entre Alberto Fernández y Yáñez era el siguiente (sic):