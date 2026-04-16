Vuelven las protestas frente al departamento de Manuel Adorni en Caballito: montaron una olla popular
Este jueves, a partir de las 11, hay protestas en la puerta de una de las propiedades de Manuel Adorni que está bajo investigación.
La organización social Barrios de Pie orgnizó una olla popular en Miró al 500, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene una de sus propiedades bajo investigación. Allí, montaron un comedor comunitario en reclamo por la eliminación del programa Volver al Trabajo.
Se trata del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, el mismo que es investigado en la Justicia en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario de la administración libertaria. La olla popular es para exponer la diferencia de vida entre las personas que se beneficiaban de este programa social y la de Manuel Adorni.
Confirmaron que Manuel Adorni viajó en Premium Economy a Aruba
Este miércoles, además, la Justicia confirmó que el jefe de Gabinete viajó a la isla caribeña Aruba en diciembre de 2024 junto con su familia. Fue en un vuelvo en Premium Economy, que tuvo escala en Perú. Ahora, investigan el hospedaje dónde se alojó el funcionario que en su momento cumplía el rol de vocero del presidente Javier Milei.
“El Gobierno Nacional decidió cerrar el programa Volver al Trabajo, ex salario social complementario, que abarca a 951.871 trabajadores de la economía popular, cobrando un escaso ingreso mensual de $78.000”, se quejó Barrios de Pie.
En un mensaje, la agrupación sostuvo que “las principales afectadas de esta medida son las cocineras de los comedores comunitarios, ya que era su único ingreso por el trabajo que allí realizaban”.
“Mientras funcionarios nacionales compraron casas, viajaron al exterior en vuelos privados y sacaron créditos en el Banco Nación para segundas o terceras casas, las cocineras se quedan sin su escaso ingreso, poniendo en peligro la apertura de los comedores”, indicó el espacio.