Votó Máximo Kirchner y lanzó una crítica contra Javier Milei: "No podemos ser colonia de ningún país"

Máximo Kirchner criticó la intervención del Tesoro de Estados Unidos en la economía, alertó sobre la especulación y llamó a la unidad del pueblo argentino.

El diputado nacional peronista, Máximo Kirchner, votó esta mañana en la Escuela Media N°5 de Tolosa. Desde la puerta, dio una escueta declaración a la prensa y cargó duro contra el Gobierno nacional y su acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. "No podemos ser colonia de ningún país", disparó.

Máximo Kirchner cuestionó el acuerdo con Estados Unidos Luego de que Javier Milei sellara un swap con el gobierno de Donald Trump, el dirigente del Partido Justicialista cuestionó que "otra vez tenemos un secretario del Tesoro, como Scott Bessent que grede a una fuerza política en particular", en referencia a las declaraciones de los líderes norteamericanos sobre las elecciones nacionales.

Votó Máximo Kirchner "Creo que lo que tenemos que lograr entre todos y todas nuevamente, mirarnos a la cara, debatir y discutir,entender que somos parte de un país, y que no podemos ser colonia de ningún otro país. Tenemos que tener relaciones maduras con todos los países del mundo", agregó el hijo de la expresidenta.

En esa línea, sumó: "Es entendible el porte de cada país, pero la situación es de humillación nacional a la que está siendo sometido el pueblo argentino, que aparte tiene que poner en valor sus recursos naturales, porque ustedes saben que una de las cuestiones que más se está discutiendo en ese momento, es que la sociedad argentina y el pueblo lo que quieren es que le den lo justito y nada más, y el pueblo después sabe trabajar, sabe producir, sabe estudiar y sabe salir adelante.