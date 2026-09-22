Visita de León XIV: el Gobierno confirmó que el 9 de noviembre habrá feriado y se definió qué sucederá los otros dos días

Así se resolvió en una nueva reunión de coordinación entre autoridades nacionales y responsables del Vaticano. Habrá un particular esquema para las otras dos jornadas del pontífice.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó hoy en la sede del Ministerio de Seguridad la reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV y transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional en ocasión de la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, durante la reunión se analizó la posibilidad de avanzar en un esquema de “feriado locales/ provinciales” para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre que serán comunicados oficialmente en los próximos días .

La funcionaria estuvo acompañada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y transmitió la definición del Gobierno nacional ante representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de CABA, Provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Asimismo, Karina Milei anunció que al evento en el Palacio Libertad que se celebrará el domingo por la tarde, serán invitados los 24 mandatarios provinciales al igual que diputados y senadores de todos los partidos políticos.

Finalmente, se repasaron aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación y se informó que quienes serán voluntarios registrados para la ayuda peregrina contarán con el beneficio de pasajes gratis en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre esté en nuestro país.