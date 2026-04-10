Vacantes en la Justicia: el Senado inició el proceso con 78 pliegos clave

El Senado de la Nación puso en marcha este jueves el trámite para avanzar en la designación de nuevos funcionarios judiciales, al otorgar estado parlamentario a un paquete de 78 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. Se trata de la primera etapa de un proceso más amplio que apunta a cubrir más de 300 cargos vacantes entre jueces, fiscales y defensores en todo el país.

La formalización se concretó tras la lectura de los expedientes en el recinto, paso necesario para habilitar su tratamiento institucional. A partir de ahora, los nombres de los postulantes serán publicados en los canales oficiales del Senado y en el Boletín Oficial, en línea con el nuevo esquema que eliminó la difusión en medios gráficos.

Con el ingreso formal ya cumplido, se abre una instancia clave: el período para que ciudadanos, organizaciones o actores del sistema judicial presenten apoyos o impugnaciones sobre los candidatos. Este mecanismo, que busca dotar de transparencia al proceso, será previo a las audiencias públicas.

Luego, los postulantes deberán concurrir a la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador oficialista Juan Carlos Pagotto, donde expondrán sus antecedentes y responderán consultas. Según las previsiones iniciales, estas audiencias se realizarán a comienzos de mayo.

Una vez superada esa instancia, la comisión estará en condiciones de emitir dictamen y habilitar el tratamiento en el recinto. La aprobación de los pliegos requiere mayoría simple, es decir, al menos 37 votos sobre los 72 senadores. En ese escenario, el oficialismo, con 21 bancas propias, deberá articular acuerdos con bloques aliados para avanzar.

Nombres que generan atención política

Dentro del listado de candidatos aparecen figuras con conexiones relevantes en el ámbito judicial y político, lo que anticipa un debate con alto voltaje en el Senado.

Uno de los casos más destacados es el de Emilio Rosatti, propuesto para integrar un tribunal federal en Santa Fe y que es hijo del presidente de la Corte Suprema. También figura María Julia Sosa, funcionaria del juzgado de Julián Ercolini, conocido por haber llevado adelante causas sensibles contra la expresidenta Cristina Kirchner.

A su vez, fue incluida Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, actualmente a cargo de investigaciones de alto impacto, entre ellas el caso vinculado a la criptomoneda $LIBRA.

El contexto: un atraso estructural en la Justicia

El envío de esta primera tanda de pliegos se inscribe en un escenario de vacantes acumuladas que el Gobierno no logró revertir en sus primeros dos años de gestión. La situación se agravó tras el fallido intento de designar jueces de la Corte Suprema mediante decreto, cuyos pliegos fueron rechazados por el Senado, en un hecho inédito.

Pese a que el Ejecutivo había anticipado en 2024 un envío masivo de postulaciones, la iniciativa recién comienza a materializarse ahora, con un contexto político algo más favorable en la Cámara alta.

En ese marco, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, impulsó una revisión integral de los antecedentes de los candidatos, con el objetivo de reactivar un proceso que incluye más de 200 vacantes de jueces, 72 de defensores y 65 de fiscales.

También se mueve el Banco Central

En paralelo al paquete judicial, el Senado dio ingreso al pliego de Martín Vauthier, propuesto por el Ejecutivo para integrar el directorio del Banco Central. Su tratamiento seguirá un camino similar al de los candidatos judiciales, en el marco de la Comisión correspondiente.