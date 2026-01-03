Utilizan a la "Justicia Amiga" para allanar la casa de uno de los denunciantes de Chiqui Tapia.

“Hay que secuestrar al chancho para que aparezca el dueño”, cuenta el viejo relato campero que retrata con exactitud que si uno desea conocer el verdadero poder detrás de las máscaras hay que molestar o frenar lo que le genera ingreso o le da ese lugar.

Este viernes, Matías Yofe, denunciante hace un año contra Jorge D´Onofrio en la causa de las fotomultas y ahora, apuntalado por Elisa Carrió, por los fondos ocultos de la AFA , sufrió un extrañísimo allanamiento en su domicilio de Villa Rosa, en Pilar , en la que le secuestraron los teléfonos celulares, un disco rígido y otros elementos a su esposa Agustina ya que él no se encontraba en el lugar.

El juez que autorizó el inédito y sospechoso procedimiento es el pintoresco Walter Saettone, de buena relación con el presidente de Real Pilar, el empresario poli rubro César Mansilla, a quien Carlos Pagni nombró directamente por su relación con Claudio Chiqui Tapia . La sede de la Asociación del Fútbol Argentino está en un terreno contiguo al club que conduce Mansilla y desde donde se organizó la Copa Potrero, otro ámbito para disponer de un atractivo fixture de apuestas.

Saettone juró como juez en 2013 cuando Daniel Scioli era gobernador y Ricardo Casal ministro de Justicia y el 5 de Mayo del año siguiente fue nombrado al frente del Juzgado de Garantías nro. 7 de San Isidro, con asiento en Pilar, lugar donde participa activamente de todas las causas que le llegan a su despacho. Adherente a Justicia Legítima, cree en la democratización de la Justicia y suele vérselo en remera y jeans, con pelo largo, casi hippie y fanático de Huracán.

Sin embargo, en esta ocasión, algo lo hizo salirse de su reconocida mirada social y arremetió contra la casa de Yofe sin más que una simple denuncia por un posible robo o hurto realizada por alguien que aún nadie pudo identificar.

Habitualmente, si alguien pretende hacerse de datos de una persona, y tiene algún tipo de relación con un poder como el policial o el judicial, puede realizar este tipo de maniobras. Afortunadamente, por más que el fiscal intente utilizar este método para hacer algún favor, las instancias superiores suelen revisar el procedimiento. Acá directamente hubo una convalidación de lo dispuesto por Germán Steffich.

La causa AFA está en constante debate judicial. “Hay que impedir que caigan en manos de la Justicia k”, gritan desde el lado de los denunciantes. La disputa en la Justicia provincial, en Lomas de Zamora, entre los magistrados Villena y Armella también se superpone con las primeras medidas realizadas por el juez federal Rafecas y continuadas por Marcelo Aguinsky. A su vez a éste le fue reclamada por el encargado del juzgado Zárate Campana, Adrián González Charbay.

Todos los dardos caen sobre el ex candidato presidencial Sergio Massa. Para Carrió y los denunciantes, su relación política y comercial con Javier Faroni es la punta del iceberg para relacionarlo con toda la trama que rodea al fútbol argentino.

Hazte fama y échate a dormir, podría caberle al jefe del Frente Renovador, tan predispuesto para estar en todos los detalles. Ahora está pagando esa sobre exposición en la que su relación con todos los actores involucrados existe, pero nadie sabe precisar hasta donde llega. Faroni llegó a él porque pretendía ser intendente de Mar del Plata. Pablo Toviggino, el más "bravucón de ese grupo", por pedido de un importante gobernador cuyos legisladores lo ayudaban a conseguir proyectos de ley en el Congreso de la Nación.

foto sede afa pilar Ubicada en el mismo predio de Real Pilar, que conduce Mansilla, AFA tiene una sede en esa localidad.

Sin embargo, y como es vox pópuli en el mundo del fútbol profesional, a Tapia lo aceptó Mauricio Macri cuando mantenía una alianza política con el ex cuñado del jefe de la AFA, Hugo Moyano. Para esto también sirvieron los vínculos que había sabido trazar el hoy ministro del Interior, Diego Santilli cuando estaba a cargo de los contratos relacionados con la recolección de residuos porteña. En la votación 38 a 38, Macri sonrió cuando Marcelo Tinelli no pudo alcanzar la conducción del fútbol argentino.

Entonces, ¿si la justicia adicta al peronismo resuelve para un lado, cabe considerar que los magistrados más cercanos a la mesa judicial del macrismo lo harán para condenar a Tapia?

Hasta este momento, según informaron oficialmente los dirigentes más importantes de la CC ARI, no hubo llamados del gobierno nacional o provincial para saber qué pasó con Yofe ni pidieron explicaciones de por qué motivo le allanaron su domicilio. Cuando quiere, la política también se toma vacaciones.

A Yofe le asiste la derecha por haber sido quien impulsó el desmadre del proceso de limpieza de deudas producidas por las fotomultas. Y también ahora, con una sobre exposición mediática que también llama la atención, como si hubiera un único tema para la mayoría de los medios.

Por eso llama la atención lo rápido que actuaron el juez Saettone a instancias del fiscal Steffich. La mansión de Pilar, con helipuerto, studs y otros lujos tardó mucho más en ser allanada que la casa del denunciante.

También hubo un cierto apuro para incorporar a Real Pilar a la liga profesional de AFA. Antes el club local era Fénix, hoy asentado en Exaltación de la Cruz. De ahí que las conexiones siempre surjan con solo levantar un par de teléfonos.