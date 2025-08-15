Una nueva pesadilla para Javier Milei: en Diputados se viene una sesión gravitante para el Gobierno

Javier Milei tendrá una semana dura en el Congreso, de cara a una nueva sesión.

La oposición avanza en la preparación de una nueva sesión en la Cámara de Diputados con una serie de proyectos que podrían poner en tensión la promesa de Javier Milei de mantener el orden fiscal. En paralelo, La Libertad Avanza busca dividir al bloque de los 24 gobernadores, que atraviesa un escenario más cercano a la fractura que a la unidad.

El jueves por la noche, representantes de los bloques Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica mantuvieron una reunión virtual en la que decidieron avanzar finalmente con un pedido de sesión para el miércoles 20 de agosto. Este viernes acordaron revisar la situación de cada bloque y concretar la solicitud formal ante el presidente de la Cámara, Martín Menem.

La estrategia opositora será similar a la utilizada en la última sesión: un temario extenso con un orden intercalado, de modo que los proyectos que interesan a los gobernadores —como la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional y el Impuesto al Combustible— queden separados en el orden del día. El objetivo es evitar que los mandatarios retiren a sus diputados y dejen sin quórum la sesión.

“Muchos gobernadores buscan confrontar con el Gobierno, pero no quieren dejar los dedos marcados”, explicó un diputado que trabaja para garantizar la sesión y coordina la actividad política con los mandatarios provinciales. En ese sentido, reconoció que “el cierre de listas, fijado para este domingo 17 de agosto, complica las promesas a futuro que puedan hacer”.

Un legislador con experiencia en la dinámica parlamentaria describió la elaboración del temario en sesiones como estas, donde confluyen intereses de distintos espacios políticos, como “un trabajo de ingeniería fina”.