Una "explosión de vidrio" y sospechas sobre los encapuchados: qué dijo el periodista agredido en el acto de Javier Milei

Tras la agresión, el cronista de Desayuno Americano narró este jueves cómo fue el episodio violento que sufrió en las inmediaciones del predio del Club Atlético Villa Ángela, donde Javier Milei cerró la campaña bonaerense en territorio hostil: un municipio gobernado por la intendenta peronista Mariel Fernández , del Movimiento Evita.

"Estoy cansado, me habré dormido a las 3 de la mañana. Pero bien, no estoy dolorido", aseguró Mercatante, con una venda en la frente que cubría el corte que le produjo el impacto de un botellazo. El hecho quedó registrado por la cámara con la que trabajaba y ameritó que el cronista recibiera atención médica.

Para el movilero, el foco del episodio gira alrededor de las decenas de encapuchados que habían ingresado al predio para custodiar el ingreso de las columnas libertarias.

Especulaciones sobre los encapuchados en el acto de Javier Milei

"Los encapuchados estaban detrás de la garita policial, el único acceso que tenía el público. La gente de Milei entraba por atrás del escenario. Eran todos tipos grandotes, con capuchas y bufandas que les tapaban las caras. Pensaba que eran fuerzas de choque de La Libertad Avanza porque cuando se supo que estaba llegando Milei se pararon y fueron para ahí", contó Mercatante.

En ese marco, el periodista relató cómo los militantes oficialistas desconocían su identidad, e incluso la repudiaban, motivo por el cual se acercó a ellos para interrogarlos: "Como nadie sabía quiénes eran, yo uno por uno les fui preguntando si eran personal policial. Ellos no respondieron ante ningún tipo de agresión, solo se movieron ante la llegada de Milei".

Fue en ese momento que Mercatante recibió la agresión, la cual le produjo un corte y un fuerte sangrado que quedó captado por las cámaras de televisión. "Le pregunté al primero, le pregunté al segundo. Cuando le pregunté al tercero sentí una piña y escuché la explosión del vidrio. Este impacto a un nene lo mata", aseguró.

En ese sentido, el periodista cuestionó que el predio "estaba lleno de criaturas" y cuestionó a los militantes libertarios: "No entiendo qué hace la gente llevando nenes a un cierre de campaña o a eventos así".

Respecto a la identidad de los guardaespaldas de incógnito, Mercatante planteó dos hipótesis: "O son personal policial o son fuerzas de choque de La Libertad Avanza. Ellos no se movieron hasta que llegó Milei. Estaban parados en hilera contra una pared; tenemos que saber quiénes son estos tipos".

Al finalizar su relato, el cronista aseguró que el trabajo del periodista "es un riesgo permanente" y contó que vió como la gente increpaba a algunos de sus colegas "según el cubo que tenga" en el micrófono. "La ligamos siempre, este mismo año pasé cuatro horas de dolor en Plaza de Mayo con los jubilados con la barra", lamentó.