Un intendente peronista del conurbano celebró la detención de Nicolás Maduro y se diferenció del PJ

La captura norteamericana de Nicolás Maduro podría abrir un nuevo capítulo en la interna del PJ bonaerense. Mientras todo el peronismo - destacándose el comunicado del PJ nacional y los posteos en X de Cristina Kirchner y Axel Kicillof- condenaba el operativo comandado por Donald Trump , el intendente peronista de Ezeiza , Gastón Granados, lo celebraba en redes sociales.

La publicación del intendente peronista (con su familia gobiernan el municipio de Ezeiza desde su creación en 1995, es decir hace tres décadas) generó un terremoto de comentarios, que van desde acusar a Gastón Granados de traidor hasta felicitaciones de militantes libertarios y amarillos.

Tras la incursión norteamericana a Venezuela en la madrugada del sábado 3 de enero, el peronismo junto a La Cámpora, sectores progresistas y la izquierda manifestaron un enérgico y unificado repudio al operativo que termino con la captura en Caracas de Nicolas Maduro y su esposa - a quienes el gobierno de Estados Unidos acusa de ser los líderes de una banda narcoterrorista- calificándolo como una violación flagrante a la soberanía de los pueblos y al derecho internacional.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, junto al intendente de Ezeiza Gastón Granados participando de un acto en el Salón Dorado de la gobernación bonaerense

También advirtieron que el accionar bélico norteamericano no representa una búsqueda de "libertad", sino una ruptura del orden institucional global y un atropello a la autodeterminación regional, como lo manifestaron, entre otros referentes peronistas, la detenida ex vicepresidente Cristina Kirchner -tras recibir el alta médica y volver a cumplir su condena en el departamento de San José 111 - y el gobernador bonaerense Axel Kicillof

Pero la nota discordante del peronismo bonaerense la dio el jefe comunal de Ezeiza , Gastón Granados , en su “festejo solitario” a la captura, por parte de La Fuerza Delta (tropa de elite del ejército estadounidenses) de Nicolas Maduro y su esposa Cilia Flores .

Por lo que el intendente peronista, de uno de los municipios de la populosa Tercera Sección Electoral, se cortó solo alejándose de lo que marcaba “el manual de la doctrina” del PJ para celebrar abiertamente la intervención yankee en Venezuela.

A través de sus redes sociales, Gastón Granados manifestó: “Celebro la exitosa operación que abre las puertas a la libertad, la democracia y la paz en Venezuela. Deseo que pronto el pueblo venezolano encuentre su merecido destino”.

Celebro la exitosa operación que abre las puertas a la libertad, la democracia y la paz en Venezuela



Deseo que pronto el pueblo venezolano encuentre su merecido destino !! — Granados Gastón (@GranadosGaston) January 3, 2026

No fue un hackeo

La manifestación de Gastón Granados en “X”, cayeron como un baldazo de agua fría en el seno del PJ bonaerense. Fuentes peronistas consultadas por MDZ calificaron al intendente de Ezeiza como “un libre pensador del peronismo de derecha” y otra fuente dijo, en tono irónico, que “ Seguramente el Gato (apodo por el que se lo conoce a Gastón Granados) debe estar buscando que Milei le baje plata para alguna obrita en el municipio”.

Lo cierto es que algunos referentes del peronismo bonaerense al ver el posteo de Gastón Granados, lo primero que manifestaron es que al “Gato” le habían hackeado la cuenta. Algo que quedo en saco roto tras la permanencia del posteo y el silencio del Intendente peronista de Ezeiza, indicios que confirman que se trata de una postura propia y fidedigna de Gastón Granados.

Esta postura provocó comentarios de todo tipo; el grueso de la militancia acuso a Gastón Granados de “traidor” por haberse alineado con los intereses norteamericanos, interpretando que el jefe comunal de Ezeiza se está despegando del “barco” peronista, dándole un guiño a la derecha que gobierna el país desde Casa Rosada.

La contracara fue las decenas de “likes” que recibió de militantes libertarios y del PRO; algunos hasta se animaron a darle al intendente peronista de Ezeiza la bienvenida a Las Fuerzas del Cielo. Algo que no habría caído muy bien en la gobernación bonaerense.