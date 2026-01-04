En modo anime: así recrearon la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Un video generado con inteligencia artificial recreó en estilo anime la captura de Nicolás Maduro y se viralizó en redes.

En medio de la incertidumbre política que se vive en Venezuela después de la operación de Estados Unidos en el país, que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y los dichos de Donald Trump sobre “administrar el país” hasta una transición segura, usuarios de X recrearon el momento de la captura en modo anime.

En este video que comenzó a circular por redes sociales, en épocas de una inteligencia artificial cada vez más avanzada, usuarios de la red social creada por Elon Musk comenzaron a difundir videos del momento de la detención de Maduro.

Las imágenes muestran, como si fuera un tráiler de una serie, todo este procedimiento de Estados Unidos en Venezuela. Allí se puede observar el diálogo de los soldados estadounidenses con la llegada de los helicópteros que fueron parte de la “Operación Resolución Absoluta”, como fue catalogada.