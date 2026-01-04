"Good night, happy new year": así ingresaba Nicolás Maduro a la cárcel en Estados Unidos

Nicolás Maduro , presidente de Venezuela , vivió este sábado un recorrido que pocas veces tuvo un mandatario en la historia moderna, desde ser capturado en Caracas hasta su llegada en avión a suelo estadounidense y su ingreso en una prisión federal de Brooklyn, en Nueva York , bajo la custodia de múltiples agencias federales y donde entró saludando a militares y agentes. "Good night, happy new year", expresó el dictador en varias oportunidades mientras caminaba esposado detrás de su mujer Cilia Flores.

La pesadilla de Nicolás Maduro empezó en las primeras horas del sábado, todavía de noche, cuando más de 150 aeronaves estadounidenses despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas hacia Venezuela aprovechando una luna llena que mejoró la visibilidad para el operativo.

Las fuerzas de Washington llegaron al complejo en el que se encontraba Maduro a las 2:01 hora de Venezuela sin darle tiempo a Maduro ni a su mujer, Cilia Flores, de refugiarse en un espacio seguro blindado con acero.

El matrimonio presidencial fue sacado a rastras de su dormitorio, algo que no fue confirmado las autoridades.

"Estaba en una casa, que era más una fortaleza que una casa, con puertas de acero, con lo que se llama espacio seguro, con acero por todos lados. No pudo llegar a entrar ahí y cerrar ese espacio, estaba intentándolo, pero fue asaltado tan rápido que no le dio tiempo. Estábamos preparados con grandes sopletes para atravesar ese acero, pero no le necesitamos, porque no llegó a entrar esa zona de la casa", detalló Donald Trump en una rueda de prensa.

Las fuerzas estadounidenses abandonaron territorio venezolano dos horas y media después con los detenidos a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima.

Maduro ingresando al penal

Donald Trump confirmó que ambos se encontraban a bordo de esta embarcación anfibia para dirigirse hacia Nueva York, donde Nicolás Maduro tiene un proceso penal abierto por narcotráfico, pero la pista exacta de sus siguientes movimientos se pierde.

La siguiente información, proporcionada por medios locales puertorriqueños, es que una aeronave que transportaba al presidente venezolano y su esposa hizo una parada de emergencia en una base militar de Puerto Rico debido a una supuesta emergencia médica de Maduro, que se solucionó con brevedad para que el avión siguiera su recorrido.

De traslado en traslado hasta llegar a Nueva York

El periplo de Maduro en Estados Unidos comenzó al aterrizar en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar situado en el norte del estado de Nueva York, procedente de un avión militar Boeing 757 que lo trasladó desde Guantánamo, Cuba.

Allí le esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

Desde Stewart, Maduro, esposado, con temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero, fue trasladado en helicóptero hasta Manhattan. La aeronave aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de la ciudad, donde fue recibido por un amplio dispositivo de custodia.

Una caravana de vehículos policiales lo escoltó posteriormente hasta una instalación federal vinculada a la DEA, donde fue procesado antes de su traslado final.

Esa secuencia fue captada parcialmente en un insólito video publicado este sábado por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca en X.

En las imágenes, Maduro aparece con una sudadera negra con capucha, caminando por un pasillo con alfombra azul que lleva la inscripción “DEA NYD”.

En un momento, el mandatario le deseó a alguien “Feliz Año Nuevo” en un inglés poco fluido, mientras era escoltado por agentes federales.

Después, el presidente venezolano fue escoltado esta vez hasta el Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, la prisión federal en la que permanecerá mientras enfrenta su proceso judicial en Estados Unidos.

Se espera que las audiencias comiencen en los próximos días ante un juez federal en Manhattan, donde ya este mismo sábado decenas de personas se manifestaron por distintos motivos: unos celebraban la caída del líder y otros pedían paz para Venezuela.

Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro

Maduro llegó a Estados Unidos con cargos formales que datan de 2020, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

Este mismo sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en el mismo tribunal, que mantiene los cargos de la acusación original, basada en una investigación de la DEA, y que señala a Maduro como presunto líder del denominado "Cartel de los Soles", una red supuestamente vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y "utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos".

En cuestión de horas, el líder venezolano pasó de ser jefe de Estado en Caracas a estar detenido bajo custodia federal, enfrentando cargos graves ante un tribunal estadounidense.