El Gobierno de Javier Milei, en un delicado equilibro político tras la caída de Nicolás Maduro

Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela , que dio lugar al secuestro de Nicolás Maduro , el gobierno que encabeza Javier Milei no dudó en alinearse con la administración de Donald Trump , aunque se cuidó de mostrarse elogioso de la líder opositora venezolana, María Corina Machado .

La decisión de dejar en claro el alineamiento con Estados Unidos fue del propio libertario que días antes, en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, había ensayado una especie de argumentación al accionar.

Asimismo, el sábado el mandatario respaldó la captura de Maduro al sostener que significó “la caída de un dictador, de un terrorista y de narcotraficante que quiso aferrarse al poder”, pero lo complejo llegó cuando el republicano hizo públicos sus reparos sobre el rol de la líder de Vente Venezuela .

"Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, arremetió Trump, quien además anticipó que Estados Unidos se hará cargo de los destinos del país caribeño.

A varios kilómetros de distancia, desde la administración libertaria reafirman el alineamiento con los republicanos, pero no escatiman en elogios para la ganadora del Premio Nobel de la Paz.

En traje de flamante senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich asistió a la concentración venezolana que celebró la detención del hasta entonces autoproclamado presidente Nicolás Maduro por las calles de Buenos Aires.

Desde la manifestación, rodeada destacó: “Quiero recordar a María Corina Machado, una líder de envergadura, una líder mundial, una líder de la paz, una líder que ha representado todo aquello que los venezolanos quieren”.

En la misma línea, luego de las declaraciones de Trump, Bullrich hizo mención a Edmundo González Urrutia luego de asegurar que iban a tener un mayor protagonismo en el futuro de Venezuela.

Las declaraciones de la exfuncionaria van en línea a lo que había expresado el propio Milei antes de que Trump hiciera pública su postura contra la opositora. Desde ese entonces, en Balcarce 50 evitan hacer alusiones al respecto.