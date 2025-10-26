"Un hecho histórico", Guillermo Francos destacó la elección de La Libertad Avanza en las legislativas

Pasadas las 21, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a hablar desde el centro de cómputos por pedido del presidente Javier Milei.

Desde el centro de cómputos, Guillermo Francos salió a hablar por solicitud del líder de La Libertad Avanza. "El presidente me ha pedido que presentara hoy estos datos porque estamos viviendo un hecho histórico que es la implementación de la Boleta Única de Papel".

"Esto demuestra que este diseño que nuestro gobierno ha podido implementar, ha demostrado un resultado con eficiencia, rapidez y seguridad", expresó. Por otro lado, comentó que "la participación electoral, pese a lo que muchos decían, ha sido de 67,85% para ser más precisos".

"A esta altura de la noche, tenemos escrutada el 90,88% de las mesas totales", indicó, y dio a conocer el mapa electoral, que se tiñó de violeta en su mayoría, demostrando casi un 41% pasadas las 21:22 (el 40,84%).

Segundo se ubicó Fuerza Patria con el 24,50%; mientras que Provincias Unidas solo alcanzó el 5,12% en tercer lugar. Cuarto y último vino el Frente de Izquierda con el 3,71%.

El discurso de Guillermo Francos Guillermo Francos Dicho esto, Guillermo Francos agradeció a toda la ciudadanía: "Ha sido una jornada ejemplar en todo el territorio nacional". También destacó el trabajo de la Justicia Nacional Electoral, delegados, personal electoral y el Correo Argentino, además de los fiscales de las alianzas y agrupaciones políticas y todos los que participaron de los comicios.