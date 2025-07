Un exfuncionario de Sergio Massa habló del "papelón" de Alberto Fernández en negociaciones con el FMI

En relación al expresidente Alberto Fernández , en diálogo con el periodista Luis Novaresio, Rubinstein aseguró: "Ese presidente (Alberto Fernández) había tomado algunas medidas controvertidas como una que nos demoró dos meses la negociación con el Fondo. Había un compromiso que era no hacer nuevas moratorias jubilatorias, y Alberto Fernández hizo una nueva y desde el Fondo nos dijeron 'ustedes están desdiciéndose de lo firmado', fue muy complicado".

"Hicimos cosas para revertir el impacto de esa medida que el propio Alberto Fernández dijo 'yo no sabía que me había comprometido a esto', se lo dijo a Georgieva, fue un papelón", señaló el exfuncionario del Frente de Todos.

El exfuncionario del Frente de Todos opinó sobre el plan económico de Javier Milei

Gabriel Rubinstein sobre el plan económico del Gobierno

Por otro lado, en la entrevista que brindó para A24, Rubinstein también se refirió a la política económica de Javier Milei. A propósito, subrayó: "Libre flotación no existe, siempre el Gobierno, de alguna u otra manera, incide. Pero ahora han aceptado algo que no venían aceptado. Esto empezó con las bandas diciendo el Gobierno, enfáticamente, 'el dólar va al piso', bueno, después en un acto de pragmatismo y con varios golpes del Fondo Monetario, no marcha todo acorde al plan".