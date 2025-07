A días del cierre de listas, el peronismo define cuáles son los mejores candidatos para ganar en Buenos Aires

La Tercera quedará para La Cámpora; la Primera, para el Movimiento Derecho al Futuro, que responde a Kicillof. Si bien nadie termina de sepultar esa posibilidad, Máximo Kirchner no competiría. La imagen del hijo de los expresidentes no termina de despegar, a pesar del raid mediático que encabezó luego de la sentencia a Cristina Kirchner, lo que podría complicar la estrategia del frente.

El axelismo apunta a encabezar la Primera, quizás la más hostil para el peronismo, donde hay muchos municipios que no gobierna, como Vicente López, San Isidro o Tres de Febrero. Allí aparecen dos nombres con fuerza para liderar la lista. Uno es Gabriel Katopodis, actual funcionario de Kicillof y exintendente de San Martín, que hace dos semanas terminó una discusión a los insultos con Máximo Kirchner. Es cierto que ese no será el motivo de su exclusión, pero también es verdad que la mala relación puede complicar la dinámica de campaña, en la que el peronismo necesita una buena performance para ser competitivo en 2027.

El Movimiento Derecho al Futuro también retendrá la sección Capital, La Plata, donde gobierna Julio Alak y donde impulsa que se mantengan los actuales representantes.

"Estamos frente a una elección clave, en la que debemos evitar que la motosierra siga ingresando a la provincia de Buenos Aires. Vamos a poner a los mejores candidatos, ese es el único criterio", dijo Carlos "Carli" Bianco, mano derecha de Kicillof, en una conferencia de prensa. "Necesitamos que las listas de Fuerza Patria estén conformadas por las y los candidatos más representativos y competitivos para defender a los y las bonaerenses tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial y los Concejos Deliberantes", agregó.

Tal vez sea una forma de no decir nada, o de decir, sin decir: "Si tu imagen no es buena, o si no ganás elecciones, no vas a competir". Ese es uno de los cuestionamientos que el entorno de Kicillof le recuerda a Kirchner cada tanto.

El massismo, por su parte, también quiere disputar la Primera. Gobierna San Fernando con Juan Andreotti, pero sabe que su fuerte está en la Cuarta Sección Electoral, que abarca el oeste de la provincia de Buenos Aires. Allí administra tres partidos: Chacabuco, Rivadavia y General Pinto.

Desde el comando massista señalaron ante MDZ: "La idea es que haya el mayor consenso posible en los distritos para evitar disputas en los primeros lugares de las listas". Además, remarcaron que el acuerdo implica "un delegado por fuerza en los distritos que hagan el cierre local. Si viene cerrado (acordado) todo, mejor". También habrá "un representante por fuerza en cada sección electoral como primera barrera de contención a esas polémicas o cierres".

En paralelo, los intendentes empiezan a hacer su campaña local. Con el correr de las semanas se irán sumando más jefes comunales del PJ que pondrán el foco en sus distritos. No buscarán nacionalizar la campaña contra Javier Milei. El presidente sigue midiendo bien en muchos de los municipios bonaerenses que gobierna el peronismo.