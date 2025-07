Sergio Massa mostró el primer video del frente electoral que congrega a todo el peronismo bonaerense

El spot de Fuerza Patria: el sello del peronismo bonaerense

Sergio Massa mostró el primer spot de Fuerza Patria.

“Fuerza Patria no es una consigna vacía, es lo que somos cuando nos juntamos, es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante porque saben que son parte de algo más grande”, se escucha decir en off en el video.