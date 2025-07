Laberinto electoral: certezas, dudas y especulaciones en una Mendoza a pura rosca

Semana tras semana, hay alguna novedad en cuanto a dirigentes políticos que buscan un posicionamiento y comenzar a realizar un "armado" o construcción política de cara al 26 de octubre, fecha de los comicios nacionales, y el interrogante de conocer si habrá o no elecciones provinciales ese mismo día, o recién en abril del 2026, ya con un desdoblamiento.

Todos los caminos conducen, a priori, a una unificación de las elecciones . En Casa de Gobierno no solamente piensan en el acuerdo con Javier Milei, sino en el devenir de la economía, y hay sobrados ejemplos de momentos post electorales que han complicado la situación político-económica, y por ende, del límite o hartazgo de la ciudadanía en el sector politico.

De esta forma, el panorama incierto encuentra a un radicalismo intentando trabar acuerdos con Milei y evitar que avance la interna partidaria; a un peronismo fragmentado que no da el paso para una elección interna que todavía está lejos; y una atomización de La Unión Mendocina , que ya sin sus líderes naturales. El Partido Verde analiza pero aún no cierra posibles alianzas; y el Frente de Izquierda mantiene a sus principales partidos integrantes y establece un mecanismo para llegar a acuerdos, ya sin elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Todo eso es resistido, así como también la idea de que sean más miembros libertarios los que estén en puestos "entrables" de las listas, si se terminan consumando. Si bien es cierto que a Cornejo y a su espacio le preocupa, más que el Congreso, la Legislatura y la mayoría en ambas cámaras que pondrá en juego en estas elecciones intermedias, entienden de igual forma que el Frente Cambia Mendoza es un espacio ya consolidado en la provincia y que el reparto, tendría que ser mayoritario para ellos en ambas categorías.

elecciones paso cornejo luis petri (7).JPG Alfredo Cornejo y Luis Petri ALF PONCE MERCADO / MDZ

Entre las especulaciones que surgen, el sector de La Libertad Avanza, más el radicalismo que lidera Luis Petri, podrían exigir por lo menos un 25% de los puestos "entrables" en la Legislatura; y espacios mayoritarios en la lista de Diputados Nacionales; que aún se resiste desde el cornejismo.

El posible fracaso en las negociaciones entre los sectores, implicaría indefectiblemente una ruptura en el radicalismo, con el petrismo, que se mantendrá a priori aliado a Milei. En esas hipótesis entra también la posible candidatura del actual ministro de Defensa, sobre quien aseguran que está cómodo dentro del gabinete del libertario.

Esta negociación la sigue de cerca Libres del Sur, el espacio "progresista" de Cambia Mendoza, que ya alertó que si Cornejo acuerda con Milei en las elecciones nacionales y también las provinciales, se irán del Frente. En tanto, si el acuerdo es solamente nacional, seguirán en Cambia Mendoza, y en las nacionales sí presentarán uan propuesta aparte. Su límite, en este caso, es Milei.

Silvina Anfuso, Alejandro Verón y Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur. Silvina Anfuso, Alejandro Verón y Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur. Prensa Libres del Sur

Promueven al funcionario Alejandro Verón como uno de los que pueda acompañar una eventual lista "con Julio Cobos", que es la apuesta del radicalismo en caso que no haya acuerdo con Milei, y más allá que el propio Cobos haya asegurado en varias oportunidades que no está dispuesto seguir en la vida política con un cargo electoral.

El peronismo de las prórrogas

En el peronismo, los 33 pedidos de prórrogas (de la resolución nº5 del 5 de julio hasta la resolución nº38 de este sábado) que hubo en estos 7 días para la presentación de listas para la elección interna del 3 de agosto, marca a las claras no sólo que no hay acuerdo, sino que el cronograma electoral que acordó el seno del Partido Justicialista que lidera Emir Félix, fue poco respetado.

La interna entre el peronismo que encarnan Félix y los intendentes y el de Anabel Fernández Sagasti y el resto del kirchnerismo, aún no se resuelve y casi sin esperarlo, terminarán de definir estrategias en la misma semana en la que Cornejo decidirá si unificará o no los comicios, fecha que no pasará del 18 de julio.

Congreso Partidario del PJ 2 Congreso del PJ. Emir Félix rodeado de los intendentes peronistas Fernando Ubieta, Matías Stevanato, Emir Andraos, Flor Destéfanis, Edgardo González y Omar Félix. Prensa PJ

Este sábado por la tarde, el PJ de los intendentes presentó su lista que tiene a Emir Félix, Flor Destéfanis y Matías Stevanato en los primeros puestos para Diputados Nacionales.

No obstante, el lunes se debería "oficializar" y puede haber cambios si hay algún tipo de acuerdo con un kirchnerismo que, como se ha mencionado, tiene preparado su "plan b" con el partido del sello Unidad Popular, en caso de que finalmente no lleguen a algún punto de unidad.

En el espacio de Fernández Sagasti aparece ella misma como la cabeza de la campaña, a pesar de que le quedan dos años más de mandato en el Senado y lidera comisiones clave por parte de Unión por la Patria.

anabel fernández sagasti 3.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ

De ahí, la discusión es quién encabezará la lista, teniendo en cuenta la dificultad que ha tenido el peronismo para recibir el acompañamiento de los mendocinos, y por otro lado, también entra la negociación de las listas de puestos de diputados y senadores provinciales, en los que el PJ pone en juego una buena cantidad de bancas.

La Unión Mendocina ¿en su ocaso?

En el caso de La Unión Mendocina (LUM), hay muchas conversaciones de dirigentes que buscan ampliar espacios, y otros a la espera de lo que pueda ocurrir entre Cornejo y Milei.

En esa postura está el Pro, que seguramente avanzará en conversaciones con La Libertad Avanza en caso que no haya acuerdos con el oficialismo.

Ya en una Unión Mendocina casi extinguida como nombre del frente, aguardan por el posible retorno de Omar De Marchi para encabezar una lista nacional, o la posibilidad de que aparezca el nombre del presidente del Pro, Gabriel Pradines.

Gabriel Pradines, Omar de Marchi y Alvaro martinez en el bunker. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Gabriel Pradines, Omar de Marchi y Alvaro Martínez, referentes del Pro Mendoza. Imagen de archivo Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

De igual forma creen en el partido amarillo que sí habrá acuerdo entre Milei y Cornejo, y también exploran posibles acuerdos con los dirigentes del Partido Verde, con el objetivo de fortalecer una alianza contra el cornejismo, como lo evidenció en el 2023 LUM.

Donde impactará fuertemente el resultado de las negociaciones entre la UCR y LLA es en el Partido Demócrata, que espera con ansias que no lleguen a buen puerto. "Es el escenario que de corazón menos espero", dijo la diputada Mercedes Llano a MDZ Online en mayo, quien agregó que se deberá discutir "internamente" qué decisión tomar si finalmente se da.

Dentro de LUM pero desmarcándose un poco está Jorge Difonso, el sancarlino que protagonizó una serie de reuniones y encuentros de los cuales no ha participado ni el Pro ni el PD. Aquí se encuentran dirigentes como Rolando Scanio; Flavia Manoni, de Compromiso Federal; Gerardo Santarelli, del Partido Socialista; Gustavo Gutiérrez y Marcos Quattrini, de la Coalición Cívica; más otros dirigentes como Ariel Pringles, Edgardo Civit Evans, y otros referentes departamentales.

Jorge Difonso, Flavia Manoni, Marcos Quattrini, Roberto Righi, Ariel Pringles, entre otros. Jorge Difonso, Flavia Manoni, Marcos Quattrini, Roberto Righi, Ariel Pringles, entre otros.

Como novedad de los últimos días, ha sido que se ha sumado el peronista exintendente de Lavalle, Roberto Righi a estos encuentros.

En diálogo con MDZ Online, Difonso sostuvo que se trata de un movimiento provincial "en construcción" y que seguramente en estas elecciones ya no se encuentre LUM como espacio político, sino uno "ampliado". "Tiene bases parecidas porque hay una identidad con lo local, con Mendoza y con los departamentos en particular, pero ampliando en los espacios políticos que lo representan", indicó.

Aún así, desde este espacio el Pro "debe resolver su situación" y que trabajan para llegar al 2027 "con una propuesta fuerte".

Frente de Izquierda

Sin PASO, el Frente de Izquierda es el único por el momento que tiene por el momento reglas claras entre el PTS, Partido Obrero y el MST. "En principio estamos acordando en todos los distritos y nos dirigimos a un acuerdo de los tres partidos", dijeron fuentes de Izquierda a este medio.

Nicolás Fernández, Marcia Marianetti, Lautaro Jiménez, Víctor Dávila, Laura Espeche, Gerardo Uceda del Frente de Izquierda Unidad. Foto: FOTO/PRENSA FIT Algunos referentes del FIT: Nicolás Fernández, Marcia Marianetti, Lautaro Jiménez, Víctor Dávila, Laura Espeche, Gerardo Uceda. Imagen de Archivo. FOTO/PRENSA FIT

Por el momento no están teniendo conflictos en relación a los armados de las listas porque se basan en los resultados de las PASO del 2023 "que sirven de base para las ubicaciones de cada partido". "Así se ha acordado en los demás distritos", acotaron, y aguardan que ocurra lo mismo en Mendoza.

Siguiendo los resultados de las elecciones 2023 en Mendoza, la mayoría de las listas serán encabezadas por el PTS.

Agregaron que están preparando "una campaña muy ofensiva en Mendoza porque los sondeos nos muestran una recuperación del espacio de la izquierda y que se vuelve a abrir la posibilidad de entrar a la Legislatura por la primera y la tercera sección electoral", en relación a la zona del Gran Mendoza, donde en su momento se hizo fuerte el FIT.

Partido Verde

Uno de los pocos partidos a nivel provincial que se ha animado a participar sin alianzas ha sido el Partido Verde, que por el momento podría seguir así.

"Nosotros seguimos con la agenda nuestra y con la identidad del Partido trabajando los temas. Siempre hay posibilidades de alianza, pero depende de cómo podamos hacer respetar nuestra agenda e identidad", expresaron desde el espacio que hoy preside Mario Vadillo.

Emanuel Fugazzotto, Dugar Chappel y Mario Vadillo. Partido Verde Emanuel Fugazzotto, Dugar Chappel y Mario Vadillo, del Partido Verde. Partido Verde

Si bien mencionaron que con Difonso tienen "muchos puntos en común", también agregaron que "hay que ver el bosque y no el árbol". Sobre el Pro, expresaron que "primero tienen que tener claro qué quieren ellos mismos".

La surrealista alianza Ramón-Orozco

Prácticamente impensada, pero la alianza entre José Luis Ramón y Daniel Orozco se selló a comienzos de mes bajo el lema "Creer en Vos Mendoza". El exProtectora (hoy en su monobloque Consumidores y Ciudadanos) terminará este año su mandato como legislador, al que llegó en un acuerdo con el peronismo; mientras que Orozco intenta volver a posicionarse luego de su paso como candidato a vicegobernador en LUM y en la lupa de la Justicia por su paso como intendente de Las Heras por el radicalismo.

Daniel Orozco y José Ramón.jpeg Daniel Orozco y José Ramón. Gabriela Sanchez /MDZ

La alianza tiene un sello, que es la Ucede; más un grupo de organismos políticos que son Agrupación Ser, Dignidad Educativa Unida, Principios y Valores Cooperativos.

creemos que tenemos la fuerza necesaria para transmitirle a los mendocinos que hay una fuerza política que es muy distinta del Partido Justicialista y el Partido Radical que han hecho sus acuerdos y que así es como tienen a la provincia de Mendoza”, dijo Ramón.