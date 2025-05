Mercedes Llano y el "fin de ciclo" de Cornejo: "Estamos ante signos de erosión de la gestión"

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Mercedes Llano, no cambia su discurso en contra de Alfredo Cornejo, y pide "de corazón" que no haya algún tipo de alianza entre el mandatario radical y el presidente, Javier Milei, ya que las diferencias entre el PD, partido donde milita, y el radicalismo, está completamente roto.

En una entrevista con MDZ, evitó ser taxativa respecto al futuro, pero asegura que no hay lugar para los dos espacios con Milei, y de los radicales, valora a Luis Petri. Asegura además que la gestión del sancarlino "es un fin de ciclo", tal como también mencionó hace 10 días Anabel Fernández Sagasti; y que hay signos de "erosión" en la gestión y "caudillismo".

En lo que corresponde al Partido Demócrata -e incómodos vínculos con La Libertad Avanza-, hay heridas que no cierran, como la "traición" de Facundo Correa Llano con su expartido.

Además, se abren interrogantes ante lo que fue en su momento La Unión Mendocina. Para Llano, el espacio "caducó" y que se trató de una alianza "netamente electoral".

El enojo por Ficha Limpia

-¿Qué fue lo que pasó con el fracaso del proyecto de Ficha Limpia?

-Bueno, ganó lamentablemente la corrupción. Todos esperábamos un triunfo. Realmente, a quienes no estábamos en Buenos Aires, realmente nos sorprendió para mal. Es un hecho absolutamente lamentable, un contrasentido. Ha sido una demanda que a gritos la está reclamando la sociedad. Justamente este gobierno vino a combatir la corrupción. Ha sido un estandarte y después de una serie exitosa de reformas políticas ligadas a la integración de la boleta única, la suspensión de la PASO, que el presidente aspiraba a que se eliminara, una reforma electoral tan contundente realmente ha sido para nosotros muy preocupante. Esperemos que con nuevas mayorías pueda tratarse el año que viene.

Mercedes Llano. Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Fue una sorpresa realmente o podía pasar esto?

-No, hasta último momento estaban los números. De hecho, si vos analizás las intervenciones de los legisladores, muchos de ellos estaban dando alegatos de índole jurídica para alguna posterior judicialización se utilizara para interpretar, para una eventual interpretación por parte de los jueces. La actitud de los legisladores era de absoluto convencimiento que se iba tanto a aprobar como a rechazar, entiendo yo, por parte del kirchnerismo.

-Se sospecha de parte de miembros de la oposición dialoguista que al oficialismo le conviene volver a competir y subir al ring, por ejemplo a Cristina Fernández de Kirchner, y a disputar esto que llaman “libertad o kirchnerismo”...

-Mira, algunos planteos señalan que no querían beneficiar una candidatura de Lospennatto. Y yo entiendo que es mucho mayor el daño que se produce por este fracaso en el tratamiento que es un eventual triunfo de una iniciativa cuya autoría se la pueda llegar a relacionar a Lospennatto. No creo que ninguna legisladora haya ganado una elección sobre la base del impulso de una ley. Todos se olvidan de quiénes han sido los autores. Ese argumento realmente para mí no tiene ningún peso. Yo creo que este rechazo perjudica al gobierno y que de ningún modo se hubiese autoinflingido este tipo de golpe institucional.

Elecciones ¿unificadas o desdobladas?

-¿Qué pasará con las elecciones provinciales?

-En primer lugar, una consideración en relación a las reglas electorales de nuestra provincia. Creo que es lamentable, como sucede también en otras provincias, que el gobernador o los intendentes tengan ventajas a la hora de definir las reglas electorales porque termina inclinando la balanza de la competencia electoral siempre a favor de los oficialismos. Son quienes usan indebidamente los fondos para financiar las campañas, también al personal del Estado, también la financian por medio de la cotización de la publicidad oficial. Y a esto se le agrega la discrecionalidad en materia de reglas electorales. El gobernador hoy por hoy puede definir si desdobla o no. Esto es realmente una barbaridad y los tiene a todos en vilo en función de cuáles son sus especulaciones políticas.

Mercedes Llano. Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Tienen que ser unificadas o desdobladas?

-Nosotros puntualmente pensamos y ya lo hemos propuesto a través de un proyecto concreto que es necesario hoy por hoy unificarlo. Se han impulsado muchos cambios electorales. Hoy tenemos Boleta única que te permite visibilizar a los candidatos en cada nivel de gobierno.

En el Partido Demócrata siempre defendimos el desdoblamiento, pero no existía esta herramienta. Entonces hoy se puede hacer campaña en simultáneo que te permita que los ciudadanos puedan identificar la oferta electoral en cada uno de los niveles de gobierno al tener que marcar con una cruz a las distintas categorías de candidatos. Creemos que hay que eliminar las PASO.

La "temida" alianza entre Cornejo y Milei

-¿Cómo ve al PD en términos electorales? donde hay también un posible acuerdo entre Cornejo y Milei.

La postura del PD la hemos sostenido a lo largo de este tiempo. Desde el 2018 estamos trabajando en la conformación de un espacio liberal en el orden nacional con muchísimo esfuerzo, en la absoluta soledad, acompañado con un Partido Libertario en gestación y otras expresiones del liberalismo, del conservadurismo, hemos ido nutriendo a este Partido. De hecho conformamos el PD Nacional y nuestra expectativa es consolidar tanto en el sistema de partidos provincial como nacional una tercera expresión liberal.

En el caso de Mendoza tradicionalmente primó un sistema de múltiples partidos donde se alternaban los gobiernos, donde una tercera fuerza equilibraba y eso garantizaba la solidez del sistema republicano y democrático. A lo largo de estos años se ha dado un proceso de concentración, de hegemonización y eso ha ido erosionando. En paralelo las instituciones han ido avanzando, los eventuales gobernantes sean radicales o justicialistas sobre el poder judicial, sobre los órganos de contralor y se ha producido toda una politización de ese entramado institucional.

Mercedes Llano. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Por eso nosotros creemos que es sumamente relevante que exista por motivos institucionales una tercera fuerza y por motivos de desarrollo económico que creemos que hoy Mendoza está sumida en un estancamiento y necesita de una fuerza liberal para reconducir a la provincia por la senda del progreso. Creemos que estamos ante un final de un modelo que se va agotando, un modelo intervencionista.

-¿Puede haber algún tipo de alianza entre Cornejo y Milei?

-Yo creo que no está firme esa alianza. No lo veo firme. Nosotros del Partido Demócrata defendimos la existencia y la consolidación de los que estamos en el 2018 y defendemos la consolidación de esa expresión liberal, digamos pura, que contenga expresiones conservadoras y distintas expresiones liberales, por supuesto con referentes discursivas y en términos prácticos han mostrado su adhesión al ideario liberal, como es el caso, por ejemplo, de Luis Petri. Pero creo que necesita Mendoza un espacio bien diferenciado y que represente genuinamente las ideas de la libertad.

-¿Qué va a pasar con el PD si se formaliza esa alianza?

-Nosotros lo discutimos en el ámbito de los órganos partidarios. Yo, en lo personal creo que no es positivo. De todos modos habrá gente en el partido que tenga una opinión distinta y ahí lo tendremos que discutir, pero hay muchas personas que realmente piensan de esa manera. Así que habrá que definir si ir dentro de la alianza o ir por fuera de la alianza. Mi opinión es personal, no me arrogo la representación de todo el partido, pero nuestro apoyo hacia Javier (Milei) es firmísimo. Nuestro apoyo hacia sus ideas es histórico, así que esperemos confluir en el mismo espacio. Estamos haciendo un esfuerzo para convencer que ese es un buen camino que hay que seguir.

Mercedes Llano. Rodrigo D'Angelo / MDZ

-Pero también tienen que convencer ustedes que no es un buen camino, según tu opinión, algún tipo de alianza o de acuerdo con Cornejo.

-Y creemos que es necesario que hayan esos espacios diferenciados porque, en términos prácticos, el modelo que ha impulsado Cornejo no se asemeja al nuestro y sus resultados tampoco son positivos. El peso del Estado y la economía es elevado, está estancada, la provincia, los niveles de pobreza superan la media nacional. En términos de desempeño no han sido positivos. Por supuesto, como todo gobierno tiene logros, pero entendemos y como lo hemos sostenido desde hace tiempo que el camino del intervencionismo, de la creación de empresas, de la eternización también en los cargos, porque no hay gran alternancia, no solo en el orden provincial donde hay más alternancia, sino también en el orden municipal, lleva al estancamiento y al atraso. No es el modelo que nos va a impulsar al crecimiento. Y necesitamos que en Mendoza podamos forjar una alternativa de cambio.

-Ahora, en un hipotético caso de alianza entre Cornejo y Milei, ¿qué pasa con el PD?

-Creo que no hay espíritu de sumarse a una coalición que esté integrada por Cornejo, porque creemos que ha sumido a Mendoza en un estancamiento que no estamos alineados ideológicamente, que impulsa un modelo populista, intervencionista, que ya ha dejado clara evidencia de su fracaso, y en el orden, a nivel institucional, un caudillismo peligrosísimo, porque está afectándose la independencia del Poder Judicial y todo el entramado republicano.

Creo que de una gran mayoría no hay voluntad, y habrá que evaluar la opción eventualmente de conformar un espacio con todas las expresiones liberales que tampoco quieran confluir a ese tipo de alianzas. Es el escenario (ndr:el de Cornejo-Milei), realmente, que de corazón menos espero, y que estoy luchando, porque mi alineamiento, mi respeto y alineamiento hacia Javier es muy profundo, y hemos trabajado mucho para que este Gobierno esté donde está, con muchísima convicción, con muchísimo respeto, así que, bueno, en el juego político toca convencer, esperemos que nos escuchen a nosotros, pero también, y con muchísimo respeto, vamos a entender sus decisiones.

"Fin de ciclo"

-¿Es un fin de ciclo de Cornejo, como dijo Anabel Fernández Sagasti?

-Sí, se produjo este fin de ciclo populista en el orden nacional y entiendo que ese fenómeno y esa lógica también va a ir cayendo a nivel provincial. Acá nos han gobernado en sus distintas expresiones populistas con sus distintos perfiles y Cornejo ha impulsado algunas medidas en materia fiscal, en mi opinión tibias en cuanto a la reducción de la baja impositiva, pero sostiene un gran instrumental que nada tiene que ver con lo que creemos que tiene que ser un esquema liberal que vuelva a transformar a Mendoza en la joya del oeste argentino. Ha creado empresas públicas, expropiado centros de esquí, mantiene la política de cooptación de medios a través de pauta oficial, más allá de esas tímidas reformas y de algunos logros en materia de equilibrio fiscal.

Mercedes Llano. Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿El discurso del 1 de mayo cómo lo vio?

-Hay una falta de modelo muy claro. Bajo esa óptica, mi percepción es que fue una serie de anuncios, una batería de anuncios de no gran relevancia en su gran mayoría y muy desarticulada, que en su conjunto no delineaban ese modelo claro de gestión.

-¿Ahora bien, ve realmente un fin de ciclo de Alfredo Cornejo?

-De Alfredo Cornejo sí, quizás no de su equipo, pero yo creo realmente que uno de los principios fundamentales de la República es el de la alternancia. Cuando no hay alternancia, se produce inercia, aparece la corrupción, empieza a marchar lentamente la gestión. Yo creo que es absolutamente necesario un recambio, porque claramente estamos ante signos de erosión, son malos los resultados de la gestión, es un gobierno que claramente se va apropiando de los recursos del Estado, prácticamente hay una apropiación, no hay distinción entre lo público y lo privado, entre lo que es el partido y el gobierno, y yo creo que esos son principios fundamentales.

-Hubo un gesto fuerte del gobierno que es Hebe Casado. ¿Cómo toma su salto a LLA?

-Se da en el marco de un salto que da su jefe o compañera política, que es Patricia Bullrich. Yo entiendo que se da en ese contexto.

-¿Tiene algún vínculo con Hebe Casado? Porque va a estar compartiendo, al menos un ideario a nivel nacional, más allá de que aquí tengan sus contrapuntos.

-No, no tengo ninguna relación más que un tránsito en la Legislatura. Compartimos el recinto durante dos años, pero no tengo ningún tipo de vínculo con él.

La "traición" de Correa Llano

-¿Y con Facundo Correa Llano? Allí sí hubo un vínculo en el Partido Demócrata por muchos años.

-Sí, él trabajó conmigo. Es una relación cordial de compañero de bloque.

-Pero hubo enojo del Partido Demócrata con su salida.

-Son decisiones personales. Yo en mi caso nunca traicionaría al partido que me llevó a mi lugar. Un partido al que me incorporé por principios, por ideas, y desde el principio al fin no me voy a mover de ese lugar. Yo creo en las lealtades, en los compromisos, en la continuidad y estoy profundamente agradecida hacia toda la gente que me acompañó y, por supuesto, honradísima de ocupar un lugar que para los demócratas es tan honorable. Así que mi voluntad siempre es de representarlo con mucha fidelidad. Lo que yo no haría, no quiero entrar en el plano de los juicios personales.

Facundo Correa Llano y Mercedes Llano. Imagen de Archivo

-Pero se considera desde el Partido Demócrata que fue una traición…

-...Se retiró sin aviso, entonces por supuesto que no va a ser una actitud que caiga bien entre los afiliados. Pero yo no soy quien tampoco para juzgar sus actitudes.

-Pero sí sos una de las referentes que tiene el Partido Demócrata. Lideraste la lista en las elecciones con Milei.

-Sí, yo soy una persona de partido que creo en las continuidades. Creo que hay que consolidar, sea los partidos o la institución en la que evoluciona, porque está ahora con mucho ruido, muy fluido el sistema de partidos, seguramente se reconfigura hacia otros formatos, pero sí creo en los equipos de las personas sólidas, en la cohesión de las ideas y en la responsabilidad también de sostenerlos y honrarlos. Ese es mi ideario. Nuestro partido es un partido de cuadros, sin personalismo y dentro de esto están nuestros valores de la lealtad, del compromiso. Yo voy a ser fiel a ello y, por supuesto, se corren ciertas conductas de lo que los demócratas tradicionales siempre hemos defendido.

-¿Consideras que al menos es complejo lo que puede dar a ser el armado nacional en Mendoza? Con el PD que trabajó con Javier Milei, el salto de Facundo Correa Llano y Hebe Casado a LLA y un gobierno provincial buscando una alianza…

-Yo creo que los primeros que no entienden nada son los mendocinos. El propio electorado de ahí, el orden del sistema, la claridad, y creo que Javier también vino a impulsar el orden en la estructura social y agrego que debería transpolarse y un gran desafío es transpolarlo al sistema de partidos políticos. Claramente es difícil la definición porque por parte del gobernador hay una voluntad de aliarse al gobierno nacional como también lo hizo con Kirchner, como también lo hizo con el gobierno de Macri, sin un horizonte de ideales muy claro.

Sí creo que hay posibilidades de conformar una alianza con las expresiones liberales, incluso con los referentes del PRO que participan en el gobierno nacional, como es el caso que integra nuestro bloque, Álvaro Martínez, Omar De Marchi. Hay muchas expresiones más, Luis Petri, que entiendo que por ahí hay una alternativa definida y vamos a seguir empujando porque se consolide y se materializa esa opción. Pero claramente es difícil y también para el gobierno nacional debe ser un panorama complejo.

La Unión Mendocina "caducó"

-Qué pasó y cuál es el futuro de La Unión Mendocina?

-Creo que La Unión Mendocina debería haber en su momento adoptado un perfil más nítido, ideológico, que representara estas ideas liberales y conservadoras. Yo entiendo que fue una experiencia que caducó y se extinguió en la elección anterior, una alianza netamente electoral, pero sí hay fuerzas liberales y conservadoras que conviven y que interactúan, diríamos, alineadas. Pero creo que ya caducó, creo que se trató de una alianza netamente electoral y que en todo caso ese espacio se puede llegar a reconfigurar, pero no como un espacio que contuviese distintas expresiones que por ahí no presentaban mucha consistencia ideológica. Creo que esos formatos ya son parte del pasado.

La Unión Mendocina, en sus inicios. Imagen de archivo.

-¿Cómo ve de acá a futuro al gobierno de Alfredo Cornejo? ¿Y qué podría pasar en las próximas elecciones?

-Yo aspiro a que haya una alternancia, aspiro a que no deje destrozadas nuestras instituciones democráticas y republicanas. Seguramente algunos logros obtendrá en materia de impulso de la minería, pero creo que hay tiempos o ciclos que terminan agotándose. Me parece que hay cada vez una proporción mayor de la ciudadanía que manifiesta su descontento y entiendo que requiere una renovación acá en Mendoza. Por eso yo estoy convencida de que hay que construir y consolidar esa oferta que hoy sí claramente es muy débil para ofrecerle a los mendocinos un proyecto de gobierno serio.