Tras largas conversaciones entre intendentes y el kirchnerismo: el PJ oficializó una lista

El PJ de Mendoza tiene lista para las elecciones internas del partido, a celebrarse el 3 de agosto próximo. Tras mas de 30 pedidos de prórroga y una semana de negociaciones, finalmente no hubo acuerdo aún entre el espacio liderado por los intendentes y el kirchnerismo , por lo que los integrantes de la lista publicada hace minutos son todos los referentes del primer sector. Sin embargo, las negociaciones continúan.

La lista a diputados nacionales estará encabezada por el presidente del partido, Emir Félix. En el segundo y tercer puesto estarán los intendentes Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Matías Stevanato (Maipú). En cuarto lugar Liliana Paponet (la única no intendenta, actual diputada vinculada a Emir Félix) y en el quinto Fernando Ubieta (jefe comunal de La Paz). Los suplentes serán Analía Rodríguez, Franco Facchini Bordano y Dalila Piccato. El frente se denominó Encuentro Peronista.

En virtud de los plazos electorales, la lista debía haber sido publicada el pasado 5 de julio como plazo máximo. Sin embargo, desde el sector kirchnerista hubo una larga lista de pedidos de prórroga, con el fin de dar margen para la negociación de una lista de unidad, lo cual no se terminó dando. Ante la inminencia del cierre del último pedido de prórroga, la decisión tomada fue publicar una lista, que todavía puede ser modificada.

Cabe destacar que la lista presentada es sólo para las elecciones nacionales, porque aún no hay fecha para las elecciones provinciales. De hecho, el Partido Justicialista ( PJ ) de Mendoza anunció semanas atrás que iba a implementar una maniobra judicial con el objetivo de presionar al gobernador Alfredo Cornejo para que defina la fecha de las estos comucios.

Entonces, pensando en estas legislativas, el pedido del kirchnerismo a los intendentes, para no ir por fuera en las elecciones (algo que quiere evitar Emir Félix), es un lugar de predominio para los candidatos camporistas. Estos lugares tienen que ser entrables, lo cual es un dato no menor en base a la difícil situación que atraviesa el partido a nivel electoral -reflejado en los últimos comicios-. Porque implicaría hasta encabezar listas en algunos distritos. Por el momento, esas negociaciones no prosperan.

De hecho, la negociación no solo se da entre estos dos actores si no también con la participación de otros espacios peronistas que integrarían la alianza, algunos de ellos relacionados al sindicalismo.

¿Y si no hay acuerdo?

Sino se llega a un acuerdo, el kirchnerismo ya tiene preparada una alternativa, la cual ambos espacios hasta ahora han advertido como muy poco conveniente para todos. Se trata de romper con el PJ y competir con un partido aparte, el cual ya tienen. Se trata de Unidad Popular, un tradicional sello de peronistas cuya Junta Promotora actualmente es integrada por un grupo de dirigentes de La Campora. Ya cuenta con el aval de la Junta Electoral para competir.