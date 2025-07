Intendentes apoyan el reclamo de los gobernadores y apuntan por la disolución de Vialidad: "Todo se agravó"

Sobre la disolución de Vialidad Nacional y otros organismos, respondió: “Tengo mi avenida Circunvalación, es una ruta nacional, pero atraviesa toda la ciudad, está funcionando la mitad del parque lumínico. Tenemos yuyos que superan la altura de los vehículos. Y, bueno, independientemente de la decisión del gobierno de en qué organismo, dónde radica y si tiene que achicarlo o no, la discusión es quién va a prestar los servicios. A mí lo que me interesa es quién va a cortar el cepillo y quién va a cambiar las lamparitas. No sabemos con quién hablar, no tenemos interlocutor”.

“Vamos a tener un accidente grave y ahí todo el mundo se va a acordar de lo que está pasando”, advirtió Javkin, quien completó: “Queremos contribuir a la estabilidad macroeconómica, tenemos muy claro que hay que hacer un esfuerzo. Yo, de mi presupuesto, estoy poniendo 30.000 millones de pesos en el sistema de transporte porque la Nación se retiró del financiamiento a pesar que sigue cobrando el impuesto a los combustibles. Entonces, colaborar, sí. Ya de pago que nos tomen, no”.

En tanto, su par de Viedma, Marcos Castro, comentó a MDZ: “La verdad que sigue reinando la incertidumbre, sigue reinando criterios que nos confunden cada vez más. Para nosotros, en Viedma, Vialidad Nacional es sumamente importante”.

“Nosotros estamos sobre una ruta troncal, la Ruta Nacional Número 3. El distrito de vialidad tiene muchísimas facultades y competencias en la ciudad de Viedma y en todo su entorno. Y no tener certeza de qué va a pasar con los trabajadores, qué va a pasar con todas las cuestiones que veníamos trabajando también durante tantos años”, reflexionó.

“Vinimos hace un año cuando presentamos el proyecto de ley que lamentablemente no tuvo la aprobación que nosotros hubiésemos querido. Pero ahora entendemos también que el apoyo de los gobernadores es sustancial. Lo que veníamos haciendo en su momento con el foro de intendentes de ciudades capitales. Ahora tenemos garantías que no teníamos el año pasado, que está relacionada con los votos que se necesita en el Congreso en caso de que el Gobierno Nacional a través del Presidente vete la ley que salga”, afirmó.

Acudieron a la comisión Julio Alak (intendente La Plata), Gustavo Saadi (intendente San Fernando del Valle de Catamarca), Roy Abelardo Nikisch (intendente Resistencia), Damián Biss (intendente Rawson), Daniel Passerini (intendente Córdoba capital), Eduardo Tassano (intendente Corrientes capital), Rosario Romero (intendente Paraná), Jorge Alberto Jofré (intendente Formosa capital), Raúl Jorge (intendente San Salvador de Jujuy), Luciano di Nápoli (intendente Santa Rosa), Armando Molina (intendente La Rioja capital), Ulpiano Suarez (intendente Ciudad de Mendoza), Leonardo Stelatto (intendente Posadas), Mariano Gaido (intendente Neuquén capital), Marcos Castro (intendente Viedma), Emiliano Durand (intendente Salta capital), Susana Laciar (intendente San Juan capital), Gastón Hissa (intendente San Luis capital), Pablo Grasso (intendente Rio Gallegos), Juan Pablo Poletti (intendente Santa Fe), Norma Isabel Fuentes (intendente Santiago del Estero capital), Walter Vuoto (intendente Ushuaia), Rossana Chahla (intendente San Miguel de Tucumán), Luis Martín Ebene (Viceintendente Puerto Madryn Chubut) y Bruno Cipolini (intendente Roque Sáenz Peña).