La disolución de Vialidad Nacional impacta con fuerte incertidumbre laboral y rutas en riesgo

Son más de 200 trabajadores que, pese a presentarse en su puesto con normalidad, no cuentan con órdenes para realizar tareas críticas, como el despeje de rutas o el bacheo. "Hay gente que necesita salir a la ruta, pero no lo hace porque no hay un directivo que nos indique cómo proceder. Estamos en el aire", explicó un operario.

Uno de los puntos más urgentes es la cobertura de riesgos laborales: "Si hay un accidente y un compañero está trabajando sin ART, olvidate", señalaron ya que hay gente esperando directivas en la cordillera que no saben qué hacer entendiendo que si el decreto habla de "disolución" no saben si tienen cobertura, o no. Además, cuestionaron la falta de insumos: "Hace un año y medio que no se compra material. ¿Cómo tapamos los pozos?".