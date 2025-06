Anabel Fernández Sagasti ya tiene su partido para ir por fuera de la interna del PJ

El peronismo mendocino definió en su congreso partidario la implementación de una interna para definir candidaturas de cara a las elecciones legislativas que se avecinan en la provincia. Allí, el PJ pretende resolver las diferencias de las distintas fuerzas internas para construir una alternativa opositora. Pero no es tarea fácil.

La foto del congreso del PJ

Congreso Partidario del PJ 2 Congreso del PJ. Emir Félix rodeado de los intendentes peronistas Fernando Ubieta, Matías Stevanato, Emir Andraos, Flor Destéfanis, Edgardo González y Omar Félix. Prensa PJ

Semanas atrás y previo a la realización del congreso partidario, en MDZ Radio, el kirchnerista Félix González -senador provincial- ya había advertido sobre la posibilidad de que haya un quiebre en el partido, sujeta a la capacidad de establecer un diálogo. "Si hay posibilidad de generar una unidad, lo haremos, y si no hay posibilidad, tenemos distintas vías y distintas alternativas. Una puede ser no estar adentro de la estructura y presentarse para otro partido", señaló. La lista de unidad no llegó...