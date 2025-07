PJ mendocino: tensas negociaciones entre los intendentes y el kirchnerismo

Sin embargo, con charlas muy trabadas durante este fin de semana, los kirchneristas apuntan a pedir más tiempo, también ante la negativa de los intendentes de no darles los casilleros que buscan en los listados: un lugar entrable al menos, es la lista de candidatos a diputados nacionales.

Por eso desde la presidencia del partido, se está consultando a la Junta electoral del PJ mendocino, hasta cuándo se pueden extender los plazos para poder hacer una lista unificada, algo que a esta hora parece una tarea imposible.

La proclamación de la lista de intendentes

Desde el kirchnerismo aseguran que los intendentes no quieren ceder. Y desde ese bloque, creen que este mediodía, ante las dificultades, se proclamará la lista de candidatos a diputados nacionales encabezadas por Félix y seguida por Destéfanis y Stevanato.

¿Los intendentes dejarán sus comunas para ir al Congreso? Si al PJ le fuera muy bien, que es decir, que al menos recuperara sus históricos 20 puntos, podría entrar Félix a la Cámara Baja de la Nación y con muchísima suerte Destéfanis. Hay que esperar qué pasa con el pacto electoral entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Si van juntos pueden sumar 60 puntos, y si la oposición está muy dispersa, será muy difícil que un partido opositor ponga 2 de las 5 bancas que se ponen en juego.

De todas maneras, hay un plan B, que manejan en Santa Rosa por si entra Destéfanis. Ahora bien, ese panorama se daría con el kirchnerismo adentro del PJ, porque sino, el voto peronista se dividirá.

Los dirigentes que no irán a las internas

A diferencia del 2023, cuando en la interna del PJ mendocino que eran las PASO- compitieron cuatro listas, un sector de agrupaciones y sindicatos, ya advirtió que no participará y llamó a un acto para el 9 de julio en el salón Báltico.

Entre los párrafos, sostuvieron que: "Como bien señala Cristina, la unidad es el camino. Debemos construir un frente amplio que la incluya, pero que también sume a quienes, por distintas razones, no se identifican plenamente con ella pero están dispuestos a converger en la lucha contra Milei y Cornejo. No pretendemos tener la verdad absoluta, pero estamos convencidos de que esta crisis no se resolverá en internas estériles que solo benefician a nuestros adversarios".

Ese fue el mensaje que dejaron la semana pasada tanto para los intendentes como para el sector del kirchnerismo aunque por ahora, no fue escuchado.