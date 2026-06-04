Un exfuncionario cornejista fue designado en la Justicia Federal

Un pliego aprobado por el Senado confirmó al exfuncionario cornejista Sebastián Soneira como integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Este jueves, en una sesión atravesada por la polémica, el Senado de la Nación aprobó distintos pliegos para cubrir las vacantes en diferentes cargos de la Justicia Federal. Entre los más de 70 jueces designados, se destacó el nombramiento de Sebastián Soneira, exfuncionario del Gobierno de Alfredo Cornejo, en la Cámara Federal de Apelaciones.

El pliego de Soneira, uno de los impulsados por Javier Milei, fue aprobado por mayoría y de esta forma se convertirá en nuevo integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, uno de los órganos más importantes de la Justicia Federal de la provincia, que ahora contará con 4 de los 6 integrantes establecidos.

El flamante juez se sumará a Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios y Alberto Pizarro, quienes se encontraban actualmente integrando dicha cámara. La Cámara contaba con 3 vacantes: una disponible tras la jubilación de Juan Antonio González Macías en 2018; otra, tras la renuncia en 2020 de Olga Pura Arrabal; y finalmente la última en 2022, tras el fallecimiento de Alfredo Porras.

Sebastián Soneira Sebastián Soneira fue designado en la Justicia Federal.

La trayectoria de Sebastián Soneira Hasta hoy, Soneira se desempeñaba como fiscal adjunto Civil en la Procuración General del Ministerio Público Fiscal desde fines del 2025. Antes de eso, estuvo al frente durante 7 años de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, siendo designado durante la primera gestión de Alfredo Cornejo y transitando todo el mandato de Rodolfo Suarez.