Ulpiano Suarez se sumó a las denuncias de vandalismo tras la marcha contra la minería

El intendente de Capital, al igual que la ministra de Seguridad, aseguró que someterá a los manifestantes a sanciones.

Este martes por la noche, militantes contra la minería realizaron una marcha que recorrió las calles del centro de Mendoza en reclamo contra la implementación del proyecto minero San Jorge, en la previa al tratamiento en Comisiones del Senado que le dio el aval para que sea tratada.

Tras la marcha, aparecieron varias pintadas en la ciudad con frases vinculadas a la protesta como "al agua no se negocia" u otras dirigidas al gobernador Alfredo Cornejo. Esto generó el repudio del Ejecutivo provincial, al que este miércoles se plegó el gobernador de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien dejó un mensaje en las redes sociales reclamando por la situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UlpianoSuarez/status/1996294888699109615&partner=&hide_thread=false Vivir en sociedad es comprender que otro puede pensar diferente y que no podemos destruir los bienes de todos para expresar las diferencias. pic.twitter.com/my13EIRB4T — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) December 3, 2025 "Vivir en sociedad es comprender que otro puede pensar diferente y que no podemos destruir los bienes de todos para expresar las diferencias", comenzó. "Hoy amanecimos con muchas zonas de la Ciudad, principalmente la Peatonal Sarmiento y la Plaza Independencia, completamente enchastradas y vandalizadas. Ya estamos trabajando para que queden en condiciones nuevamente", relveló, adjuntando una serie de imágenes.

Luego, tal y como hizo previamente la ministra Mercedes Rus, también prometió sanciones para los implicados. "En Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian. Aquí, las leyes y normas se cumplen. Por ello, junto al Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal avanzaremos para que los responsables de los daños sean identificados. Aplicaremos todas las sanciones que correspondan en el marco del Código de Convivencia de la Ciudad", señaló.

Los mensajes del Gobierno de la Provincia Ulpiano Suarez no fue el primero en quejarse de la situación. Antes lo había hecho la propia ministra de Seguridad, Mercedes Rus. "Anoche, en la marcha, algunos grupos antimineros eligieron la violencia y vandalizaron el microcentro. Dañaron bienes públicos que son de todos. Vamos a denunciar lo ocurrido ante el Ministerio Público Fiscal y solicitar la reparación inmediata del espacio público afectado. Cuidar la ciudad y garantizar el respeto entre todos es un compromiso que vamos a sostener siempre", señaló.