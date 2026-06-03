Tras su diferencia con Patricia Bullrich, Javier Milei rompió el silencio por el retiro del pliego de Michelli

Javier Milei defendió por primera vez en público la decisión de retirar el pliego de María Verónica Michelli para un cargo en la Justicia Federal y reivindicó la facultad presidencial para impulsar o desistir de una postulación judicial antes de su aprobación definitiva en el Congreso.

La postura del mandatario quedó plasmada al compartir este miércoles en X un mensaje que sostiene: “ Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo ”. El mismo texto añade: “Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”.

La intervención presidencial se produjo luego de que la Casa Rosada resolviera retirar el pliego de Michelli, quien había sido propuesta para integrar el Tribunal Oral Federal Criminal N°3 de La Plata. La candidata ya había superado la etapa de comisión en el Senado, donde obtuvo dictamen favorable con el respaldo de nueve de los 17 integrantes de la Comisión de Acuerdos.

El mensaje replicado por Milei fue publicado por Ricardo Manuel Rojas , exsecretario letrado de la Corte Suprema y exjuez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires. Durante 2025, el Gobierno había evaluado su nombramiento como procurador del Tesoro y se pensó su nombre para una de las vacantes en la Corte Suprema, aunque finalmente esas ideas no prosperaron.

La decisión de bajar la postulación de Michelli se produjo luego de que trascendiera su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el caso $LIBRA que involucra al jefe de Estado.

Ese RT del jefe de Estado se dio a la misma hora que la senadora Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei en Casa Rosada, en otro intento de aplacar la interna entre ambas y más aún luego de que la exministra volviera a diferenciarse del Gobierno con el caso Michelli.

En una reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque del Senado este miércoles al mediodía, los referentes del Gobierno en la Cámara Alta decidieron que, ante el fuerte malestar interno y de los aliados por el intento de retirar la candidatura tras la firma del dictamen, postergaron el tratamiento del pliego por lo que se pondrá en consideración en la próxima sesión, prevista para este mes.

El Ejecutivo sabía que no estaban los números para imponer el retiro del pliego, por lo que prefirió aplazar la definición mientras renegocia con los bloques dialoguistas.