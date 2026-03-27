Tras los cambios en el Ministerio de Justicia, el Gobierno reemplazó al titular de la Oficina Anticorrupción

El Gobierno aceptó este viernes la renuncia de Alejandro Melik como titular de la Oficina Anticorrupción y nombró a su reemplazante. La designación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , quien reconfiguró todos los organismos dependientes de su cartera tras su llegada.

La salida de Melik se formalizó mediante el decreto 194/2026. Alllí, el abogado puso fin a su ciclo al frente del organismo anticorrupción, donde ejerció desde diciembre de 2023 hasta el pasado 13 de marzo, cuando su dimisión quedó formalmente aceptada.

El ahora extitular de la OA tenía un vínculo muy cercano con el exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y había ejercido como secretario penal. Tras su salida, el Gobierno le agradeció "al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo".

Su intervención más gravitante en el Gobierno sucedió tras el estallido del caso $LIBRA, donde Melik firmó una resolución que recomendaba interpretar el accionar de Javier Milei “como un acto de comunicación individual o privada”. El texto se emitió tras una investigación administrativa que analizó la conducta del mandatario y de otros funcionarios en relación con la promoción pública de este proyecto que ahora continúa bajo investigación judicial.

Tras la salida de Melik, Juan Bautista Mahiques designó a Gabriela Carmen Zangaro, una abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico.

Zangaro realizó un Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Su carrera judicial inició en 1989 y ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial desde entonces. Durante cuatro años formó parte del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde representó a los jueces en procesos de evaluación y control. A lo largo de su carrera, la magistrada combinó la labor jurisdiccional con la docencia, participando en distintas instancias de formación y actualización dentro del ámbito jurídico.

En ese marco, Zangaro también integra el cuerpo docente del ciclo de Formación de la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde participa en la capacitación de profesionales del derecho.

Más cambios en la OA

Además, el Gobierno designó a la subsecretaria de Acceso a la Justicia, la politóloga Jimena Belén Capece, en reemplazo de Tristán Arturo Corradini, quien estuvo al frente hasta el 6 de marzo pasado. Al igual que con Melik, el Ejecutivo agradeció al funcionario por haber desempeñado dicho cargo.

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia cumple un rol central en la elaboración y coordinación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria bajo la órbita del Ministerio. Entre sus principales funciones, se encuentra la tarea de diseñar, planificar e implementar políticas públicas federales de acceso a la Justicia, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de manera efectiva en todo el país.

Además, tiene a su cargo la atención, asesoramiento y acompañamiento de víctimas de delitos, tarea que se canaliza a través del Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos e interviene en el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia.

La subsecretaría también impulsa políticas de atención, asesoramiento, acompañamiento y contención psicosocial para víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual y abuso sexual infantil, mediante el Programa las Víctimas contra las Violencias. Y, entre otras cosas, fomenta el acceso a la información, la promoción y la formación en derechos, y coordina acciones específicas para la protección de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.