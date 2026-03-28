Tras el fallo por YPF, Milei se refirió a las "alegrías" que le da el "principio de revelación"
En sus redes, el presidente Javier Milei destacó "las miserias humanas que traen nuevas sorpresas" al hablar de su método para saber quienes están de su lado y quienes no.
El presidente Javier Milei publicó un mensaje enigmático en redes sociales un día después del fallo de la Justicia estadounidense por YPF. Se refirió al “principio de revelación” y afirmó que cada jornada le trae nuevas “alegrías”.
“Cada día que pasa me sorprende las alegrías que me trae el principio de revelación. Es más, hay momentos que creo que las alegrías llegan a su fin, sin embargo, las estupideces y miserias humanas me traen nuevas sorpresas. El día que lo asimilemos seremos potencia mundial”, expresó Milei en su cuenta personal.
Milei y el principio de revelación
El concepto al que aludió el Presidente es utilizado con frecuencia en sus intervenciones públicas y hace referencia, según su propia definición, a situaciones en las que determinados acontecimientos permiten identificar con claridad quiénes están “del lado del bien o del mal”.
El mensaje se difundió luego del fallo vinculado a la reestatización de YPF, decisión judicial que fue interpretada por distintos sectores como un alivio financiero significativo para la Argentina y que reavivó el debate político en torno a la responsabilidad de las gestiones pasadas y la estrategia jurídica sostenida por el Estado.