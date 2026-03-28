Tras el fallo por YPF, Milei se refirió a las "alegrías" que le da el "principio de revelación"

En sus redes, el presidente Javier Milei destacó "las miserias humanas que traen nuevas sorpresas" al hablar de su método para saber quienes están de su lado y quienes no.

Javier Milei calificó a quienes defienden la industria nacional como “chorros” y disparó la reacción de los empresarios.

El presidente Javier Milei publicó un mensaje enigmático en redes sociales un día después del fallo de la Justicia estadounidense por YPF. Se refirió al “principio de revelación” y afirmó que cada jornada le trae nuevas “alegrías”.

“Cada día que pasa me sorprende las alegrías que me trae el principio de revelación. Es más, hay momentos que creo que las alegrías llegan a su fin, sin embargo, las estupideces y miserias humanas me traen nuevas sorpresas. El día que lo asimilemos seremos potencia mundial”, expresó Milei en su cuenta personal.

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El día que lo asimilemos seremos potencia mundial.

Fin. — Javier Milei (@JMilei) March 28, 2026

Milei y el principio de revelación El concepto al que aludió el Presidente es utilizado con frecuencia en sus intervenciones públicas y hace referencia, según su propia definición, a situaciones en las que determinados acontecimientos permiten identificar con claridad quiénes están “del lado del bien o del mal”.