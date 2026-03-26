Tragedia de Once: la Corte Suprema de Justicia dejó firme la indemnización a las víctimas

El máximo tribunal rechazó planteos del Estado y dejó firmes las indemnizaciones a víctimas del choque ferroviario que dejó 52 muertos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la obligación del Estado nacional de indemnizar a víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, al rechazar los recursos presentados tanto por el propio Estado como por una compañía aseguradora en distintas causas judiciales.

La decisión fue adoptada con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisibles los cuestionamientos contra sentencias previas que ya habían reconocido el derecho a resarcimiento de heridos y familiares de fallecidos.

El accidente que marcó un antes y un después El fallo impacta en expedientes iniciados por víctimas directas del accidente, entre ellas Fabio Reynaldo Flamenco y Patricia Delgado Ferreira, así como en la demanda impulsada por José Luis Torres Amarilla tras la muerte de su hija.

La tragedia ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento, con alrededor de 1.200 pasajeros a bordo, chocó contra los paragolpes de contención en la estación Once. El hecho dejó un saldo de 52 personas fallecidas y cerca de 800 heridos, convirtiéndose en uno de los siniestros ferroviarios más graves de la historia reciente del país.

tragedia de Once.jpg X Responsabilidades compartidas y fallas del sistema En instancias anteriores, la Justicia había establecido la responsabilidad del Estado nacional, de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), del maquinista Marcos Córdoba y de la aseguradora. Los fallos señalaron deficiencias en la conducción, fallas en la prestación del servicio y una ausencia de controles adecuados por parte del Estado.