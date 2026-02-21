Todo lo que tenés que saber antes de ir a votar este domingo. 

La elección en San Rafael tendrá una instancia adicional, ya que también se votará a 24 convencionales encargados de la redacción de la nueva Carta Orgánica departamental.

Por otro lado, rige la veda electoral desde las 8 del viernes, y la misma se mantendrá hasta la finalización de la elección, es decir, el domingo a las 18. No se podrán publicar datos oficiales hasta las 21 de esa jornada.

En Mendoza se vota con boleta única papel, por la cual, cada elector debe recibir un papel que le da la presidenta de mesa con una lapicera donde figuran todas las listas. Debe irse atrás de un biombo que está en el aula- ya no existe el cuarto oscuro- y marcar con una cruz la opción elegida.

En el caso de San Rafael como se vota la categoría concejal y convencionales, hay que marcar dos categorías o una que sea "voto la boleta completa". Ojo, no se puede repetir la marcación- una categoría y boleta completa- porque se anula la que queda doble.

image

image

Los requisitos para presentarse a votar el día de las elecciones

Para votar, hay que ser ciudadano registrado en el padrón electoral y presentar un documento de identidad válido el día de las elecciones. Están habilitados para votar las personas que tengan 18 años o más al día de la elección. En este caso, el voto es obligatorio y deben tener domicilio en alguno de los 6 departamentos donde se vota.

El voto no es obligatorio para:

Jóvenes de 16 y 17 años (es un derecho).

Personas mayores de 70 años.

Jueces y auxiliares que deban trabajar durante la elección.

Quienes estén a más de 500 kilómetros de su lugar de votación y puedan justificarlo.

Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor debidamente comprobada.

Si no se puede ir votar, se debe justificar la ausencia ante el organismo electoral presentando una razón válida, como enfermedad o estar fuera del país. Además, quienes deban trabajar el día de la elección tienen derecho a una licencia especial para poder votar sin descuento salarial ni compensación horaria.

Si alguien no pudo ir a votar, tiene 60 días desde la elección para presentar el certificado correspondiente ante la Justicia Electoral, en este caso ante la Junta Electoral que queda en Almirante Brown 1926, Godoy Cruz.

Cómo saber dónde votar y qué hacer sino se tiene el DNI

Para saber dónde se vota hay que visitar la página https://padron.mendoza.gov.ar/eleccion260222padron/hpad0001.

image

Si no se tiene DNI,desde el Registro Civil se informó que las oficinas cabeceras permanecerán abiertas de 8.30 a 13.30 para que los ciudadanos puedan retirar sus documentos de identidad y solicitar la confección de certificados excusatorios.

Es importante señalar que las personas que hayan extraviado su DNI pueden tramitar el certificado de extravío on-line. Para ello, deben ingresar en https://partidasdigitales.mendoza.gov.ar/pedidosreg/ y seleccionar la opción “Certificados de Extravío”.