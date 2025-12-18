Presenta:
Marcha de la CGT
Terminó la marcha de la CGT y crece la tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad

La CGT y otros sindicatos encabezan una masiva marcha contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a sindicatos y organizaciones sociales, protagonizará una marcha contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en una jornada que se perfila como una de las movilizaciones más numerosas del año en la Ciudad de Buenos Aires.

La movilización se da en un contexto de fuerte tensión política y social, mientras el oficialismo acelera el tratamiento legislativo de la reforma laboral. En paralelo a la protesta, el proyecto será debatido en el Senado, donde una comisión encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscará emitir dictamen para llevar la iniciativa al recinto el próximo 26 de diciembre.

Finalizó la marcha de la CGT luego de los disturbios y el discurso en Plaza de Mayo

Luego del discurso del Triunvirato de la CGT, se dio por finalizado el acto y las columnas comenzaron a desconcentrar la zona. De todas formas, se registró un escenario de tensión cuando algunos manifestantes que se encontraban sobre la avenida 9 de Julio intentaron cortar el tránsito.

Por el momento, la zona continúa con algunos cortes de tránsito, especialmente en la intersección de la Avenida de Mayo y la avenida 9 de Julio, donde permanece la presencia policial. Incluso, se reporta que mientras algunos manifestantes ya comienzan a alejarse de la Plaza, otros recién llegan, como es el caso de la columna de La Cámpora y del Partido Obrero.

Disturbios en la marcha de la CGT

Mientras Jorge Sola se encontraba dando su discurso, en otra zona dentro de la manifestación, las autoridades comenzaron a aplicar el protocolo Antipiquetes en la zona de la Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Los disturbios comenzaron luego del avance de la Policía, que buscaba evitar que la columna de gente cortara la circulación de la avenida 9 de Julio, que generó un momento de tensión con los manifestantes, que comenzaron a arrojar botellas y objetos en dirección al cordón policial.

Comenzó la lectura del documento de la CGT

Octavio Arguello, miembro del triunvirato de la CGT, fue el encargado de abrir el acto, que le dio la bienvenida a los manifestantes presentes en Plaza de Mayo. “Venimos a decirle rotundamente no a la reforma laboral. Nos vamos a oponer rotundamente a que vengan a quitarnos nuestros derechos”, abrió.

"No podemos entregar nuestros derechos, por eso vamos a luchar en todos los ámbitos que sean necesarios. Le decimos a los senadores que pretenden apoyar esta ley extremista", sentenció. Además, agregó, "Si no nos escuchan vamos a terminar en un paro nacional".

Octavio Argüello CGT
Comienza el acto de la CGT en Plaza de Mayo

A la expectativa del comienzo del acto, mientras debaten la reforma laboral, comenzó a sonar el himno nacional, mientras continúan llegando columnas de manifestantes en las inmediaciones.

Junto a la fuerte presencia gremial, también se espera que estén presentes varios dirigentes políticos, que estarán también en el debate por la reforma laboral en el Congreso.

Los manifestantes comienzan a movilizarse a Plaza de Mayo

A la espera del inicio del acto a las 15 horas, los manifestantes comienzan a movilizarse hacia Plaza de Mayo, donde se espera una gran convocatoria de gente. Además de la CGT, se espera la participación de otras organizaciones como ATE, junto a agrupaciones sociales.

Tránsito cargado y complicado por la marcha contra la reforma laboral

Tránsito Complicado
Reforma laboral: esta noche habrá dictamen en el Senado

2025_12_251218010-scaled
Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio en el debate por la reforma laboral en el Senado.

Así lo confirmó la titular de la comisión de Legislación del Trabajo en el Senado, Patricia Bullrich, durante el transcurso de la sesión.

Patricia Bullrich sobre la marcha: "Si la protesta es pacífica, las respuestas serán pacíficas"

Patricia Bullrich, quien preside la Comisión de Trabajo en la Cámara Alta, confirmó que el Gobierno intentará evitar el corte total de calles. En ese sentido, reveló que conversó con los líderes de la central obrera: “Me dijeron que ellos van a ir pacíficamente. Si van pacíficamente, las respuestas serán pacíficas”.

Protocolo antipiquetes activado y denuncia de la CGT

Como parte de cada desarrollo del protocolo antipiquetes, una de las aristas del mismo es el control de los micros que ingresan a la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Gendarmería Nacional. En este procedimiento el objetivo es inspeccionar cada uno los vehículos que trasladen manifestantes para velar por la seguridad de la ciudadanía.

Sobre este protocolo, la CGT emitió un comunicado en su cuenta de X dejando en claro un repudio hacia los agentes de la Gendarmería sobre su accionar.

El mapa de la marcha de la CGT contra la reforma laboral: cortes de tránsito y horarios

La marcha convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales, tendrá este jueves su acto central en Plaza de Mayo a partir de las 15.

El debut de la ministra Alejandra Monteoliva

Javier Milei y Alejandra Monteoliva
El presidente Javier Milei y su nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La protesta se llevará a cabo bajo un fuerte operativo de seguridad en el centro porteño, con la aplicación del protocolo antipiquetes y un esquema de control coordinado entre fuerzas federales y de la Ciudad. Desde el Gobierno aseguraron que el objetivo será garantizar la circulación y evitar cortes prolongados en las principales arterias.

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que se replicarán los esquemas operativos implementados durante la gestión de Patricia Bullrich, que incluyen encapsulamientos, seguimiento preventivo y una coordinación permanente con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

