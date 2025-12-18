Terminó la marcha de la CGT y crece la tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad

Live Blog Post

Finalizó la marcha de la CGT luego de los disturbios y el discurso en Plaza de Mayo

Luego del discurso del Triunvirato de la CGT, se dio por finalizado el acto y las columnas comenzaron a desconcentrar la zona. De todas formas, se registró un escenario de tensión cuando algunos manifestantes que se encontraban sobre la avenida 9 de Julio intentaron cortar el tránsito.

Por el momento, la zona continúa con algunos cortes de tránsito, especialmente en la intersección de la Avenida de Mayo y la avenida 9 de Julio, donde permanece la presencia policial. Incluso, se reporta que mientras algunos manifestantes ya comienzan a alejarse de la Plaza, otros recién llegan, como es el caso de la columna de La Cámpora y del Partido Obrero.