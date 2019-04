Suarez sobre las elecciones: "Están ganando los oficialismos"

Rodolfo Suárez, intendente de Capital y precandidato a gobernador de Cambia Mendoza, fue a la Maratón Internacional de Mendoza, pero como espectador. Allí recibió a su sobrino y candidato a sucederlo, Ulpiano Suarez, que sí corrió y se reunió con otros funcionarios.

A pesar de ser también un domingo electoral, donde se realizan las primeras elecciones del año en Mendoza, Suarez se mostró ajeno a los detalles de los comicios. Por eso, por ejemplo, dijo que no irá a ninguno de los 4 departamentos en los que se vota, a pesar de ser también el titular de la UCR. En cambio, el intendente optó por participar de un evento comunal en Capital. "Voy a almorzar con mi familia. A la tarde no me quiero perder el homenaje al rock mendocino y desde allí vamos a monitorear lo que pasa", dijo Suarez ante la consulta de MDZ.

Tampoco parece tener muchas expectativas sobre los resultados en esos distritos, donde Cambia Mendoza es oposición. "Hay un fenómeno que se está produciendo en el país, donde los oficialismos están ganando. Vamos a ver qué pasa. No tenemos ningún dato, siempre estamos con buena expectativa porque tenemos muy buenos candidatos y ojalá la gente se anime a cambiar", aseguró Suarez.