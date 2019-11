Suarez comparó la resistencia a la minería con las protestas contra la peatonal

En diálogo con MDZ Radio el gobernador electo Rodolfo Suarez se refirió al debate minero y dejó claro que seguirá buscando acuerdos con el Partido Justicialista para que se aprueben las modificaciones a la ley 7722. De todas maneras, aclaró que "no es una ley que tiene que salir por un voto" y subrayó que "si no hay consenso no saldrá". "Cuando Fayad (Víctor) hizo la peatonal hubo manifestaciones en contra. Los debates hay que darlo pero sin fanatismo. Con datos científicos. Hay que ser serios en esto", aseveró Rodolfo Suarez.

"Nosotros que realizarse donde haya consenso social como Malargüe, que tiene un potencial en minería importante. Siempre con estrictos controles con uso de la tecnología para hacerlo de la mejor manera", afirmó.

El mandatario aseguró que Mendoza necesita generar empleo y riqueza y que ese dinero se puede utilizar para optimizar el uso del agua en territorio provincial. "Nosotros planteamos que tiene que ser política de estado el crecimiento de empleo. La ampliación de la matriz productiva tiene que tener consenso producto del debate", argumentó en Uno Nunca Sabe.

Para Suarez la minería incluso puede ayudar al medio ambiente ya que es necesaria para que se puedan desarrollar energías alternativas que ayudan a mitigar el calentamiento global. "El problema más importante del mundo es el calentamiento global y para combatirlo necesitamos energías limpias para eso hace falta minería", explicó.

Por otro lado, justificó que se haya querido tratar esta semana la reforma a la 7722 y aclaró que es algo que se venía debatiendo desde antes de las elecciones.

"Este año se recibió en la Legislatura a todos los actores. Hubo comisiones y debates se dijo que después de las elecciones se iba a tratar. No es que lo sacamos de la Caja de Pandora de un día para el otro", manifestó.

"Si no hay consenso no saldrá y los mendocinos seguiremos estancados con pocas posibilidades de crecer. Estamos dispuestos al diálogo y a apostar a hacer las cosas bien", sostuvo. Por último, dijo que no hay forma de que se realicen emprendimientos mineros en lugares donde no hay consenso social como San Carlos o General Alvear.

"Cuando acepté la gobernación es para hacer las cosas distintas y generar empleo, pero hay que dar estos debates", concluyó Suarez y dijo que el 30% de los argentinos que está debajo de la línea de la pobreza quieren que la provincia progrese.

"No he pensado en un plebiscito. Nosotros no ocultamos este tema en la campaña. Veo un fuerte apoyo empresario de un sector que la está pasando mal", finalizó.