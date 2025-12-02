Sin los votos para ser aceptada como senadora, Lorena Villaverde retiró su pedido de renuncia en Diputados

Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) retiró su pedido de renuncia a la Cámara de Diputados, ya que no cuenta con el aval del Senado para ser miembro de la Cámara alta. La senadora electa por Río Negro recibió una impugnación del PJ de su provincia por sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.

En ese contexto, el viernes pasado, cuando el Senado se encaminaba a aceptar o rechazar sus pergaminos para ser parte de esta cámara, la flamante jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, vio que no tenía los votos. Así, pidió que el pliego volviera a la comisión de Asuntos Constitucionales. A menos de una semana, el escenario sigue siendo adverso para Villaverde.

Así, la rionegrina presentó esta tarde una carta a Martín Menem en la que pidió que se diera de baja su pedido de renuncia. Ella pretendía renunciar a Diputados para asumir en el Senado. Pero, al no tener el aval para asumir en el Senado, su plan es defender su banca de diputada, que tiene mandato hasta 2027.

En el Senado, La Libertad Avanza no junta más de 26 votos para defender a Lorena Villaverde. Incluso, muchos de los que iban a votar por la rionegrina por obediencia partidaria calificaban como desacertada la estrategia de defenderla. Así, lejos de alcanzar la mayoría simple que dispone el artículo 64 de la Constitución Nacional para que cada Cámara avale a sus miembros, Patricia Bullrich decidió dar marcha atrás.

De qué acusan a Lorena Villaverde En la presentación que hicieron los apoderados del PJ de Río Negro, Manuel Castañeda y Juan Manuel Madariaga, vinculan a la senadora electa con un “pasado y presente delictivo, narcotraficante y defraudador”. Para sostener esto lo fundamentan con el vínculo de su socio Claudio Ciccarelli y Fred Machado, el presunto narcotraficante que financió la campaña de José Luis Espert y que fue extraditado a Estados Unidos.