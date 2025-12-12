Sergio Massa cerró el año con una reunión del Frente Renovador

El líder del espacio político encabezó un encuentro con la totalidad de intendentes, legisladores nacionales y provinciales del partido en la provincia de Buenos Aires. El encuentro incluyó un análisis de la gestión 2024 y una despedida a dirigentes que asumen nuevas funciones.

El Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires realizó este viernes una reunión de balance en el partido de General Las Heras, con la presencia de Sergio Massa como figura principal del encuentro. La convocatoria logró una concurrencia completa de intendentes, diputados nacionales y provinciales, y senadores de la fuerza política.

Al evento también asistió Martín Marinucci, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, sumándose al análisis de la situación política, económica y social que atraviesan los municipios bajo gestión del espacio.

¿Qué temas se abordaron en la reunión del Frente Renovador? El encuentro tuvo como eje central una evaluación integral de la actualidad política, económica y social de los municipios gobernados por el Frente Renovador. Los dirigentes realizaron un repaso de lo acontecido durante 2024, analizando los resultados de gestión y los principales desafíos enfrentados a lo largo del año.

La reunión también sirvió como instancia de planificación estratégica, donde se pusieron sobre la mesa los desafíos que el espacio político deberá enfrentar de cara a 2026, año electoral que marca el horizonte de la agenda partidaria.