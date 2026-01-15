Segunda quincena libertaria: Javier Milei encara una cargada gira de viajes en enero

La segunda quincena de enero suele ser uno de los momentos preferidos de los argentinos para viajar. El presidente Javier Milei no es una excepción y en las próximas semanas llevará adelante una intensa agenda local e internacional con pasos por el festival de Doma y Folklore de Jesús María, la firma del acuerdo Mercosur -Unión Europea en Asunción , el Foro de Davos en Suiza y un cierre en la Derecha Fest que se celebrará en Mar del Plata.

El grueso de los viajes llegará este fin de semana, con la inauguración de la gira en la provincia de Córdoba, donde el libertario viajará el viernes para participar de uno de los eventos de música popular y jineteada más grandes del país .

El festival de Jesús María se celebra entre este jueves 8 y el domingo 18 de enero, y cuenta con la participación de algunos de los máximos exponentes del género nacional como el Soledad, Abel Pintos y el Chaqueño Palavecino. Este último se presentará el viernes junto a otros artistas como El Loco Amato y Las Voces de Orán, entre otros.

La nueva visita a la provincia del centro se da en el marco de las giras por las provincias impulsadas por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para agradecer a la militancia libertaria por el acompañamiento en las últimas elecciones. Si bien en este caso no se trata de otra parada del denominado "Tour de la gratitud", es una oportunidad para mostrar al presidente en un ambiente popular y en contacto con la ciudadanía.

El cronograma oficial continuará el sábado, con el traslado del presidente a Paraguay para participar junto a los otros mandatarios del Mercosur de la firma del tratado con la Unión Europea. Se trata de un evento protocolar, pero clave para el bloque regional tras más de 26 años de negociaciones con el viejo continente.

En un principio, la presencia de los mandatarios no estaba confirmada ya que se decidió que quienes estampen la firma sean los cancilleres de los respectivos países del Mercosur y la presidenta del Comité Europeo, Ursula von der Leyen, que viaja acompañada del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Sin embargo, dada la magnitud del acuerdo, finalmente los presidentes decidieron que querían formar parte de la foto, así que además de Javier Milei, la comitiva contará con el paraguayo Santiago Peña y el uruguayo Yamandú Orsi. El gran ausente será Lula da Silva, quien decidió no participar en un contexto de tensas fricciones internas del Mercosur por el respaldo de Argentina y Paraguay a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Sí está confirmada la presencia de su canciller, Mauro Vieira, que el sábado al mediodía firmará el acuerdo con Quirno, el paraguayo Rubén Ramírez Lezcano y el uruguayo Mario Lubetkin en el Gran Teatro José Asunción de Flores del Banco Central del Paraguay.

Vuelo internacional: nuevo discurso en el Foro de Davos

Para mantener el ritmo vertiginoso de la gira, Milei volverá a subirse al avión el domingo para partir rumbo a Suiza, donde por tercer año consecutivo expondrá en el Foro Económico Mundial de Davos.

Escoltado por su hermana Karina y el canciller Quirno, el libertario dirá presente en el evento que reúne a jefes de Estado, representantes de organismos internacionales y la elite empresarial mundial. El foro transcurrirá entre el 19 y el 23 de enero bajo el lema "Un espíritu de diálogo".

Desde la organización todavía no comunicaron cuándo será la disertación del libertario, pero en Casa Rosada trascendió que su discurso insistirá en respaldar la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista, con un reconocimiento especial al accionar de Donald Trump en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro.

Para el Gobierno, el escenario de Davos sirve como una plataforma global para difundir las ideas del libertario y propagar su denominada batalla cultural, algo a lo que en Balcarce 50 le atribuyen el éxito de su figura a nivel internacional.

Durante su estadía en Suiza, en el Gobierno no descartan que puedan intentar concretar un encuentro con Trump, mientras que también podrían producirse algunas reuniones mano a mano con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, u otros jefes de Estado afines.

Cierre en Mar del Plata con la Derecha Fest

Luego de una semana con base en la Quinta de Olivos, Javier Milei culminará sus dos semanas de viajes con una nueva aparición en Mar del Plata el próximo 27 de enero. El motivo de su visita será participar de la segunda edición de la Derecha Fest, un evento organizado por La Derecha Diario que se presenta como "el más antizurdo del país".

Tal como había anticipado MDZ, el mandatario participará del festival que se propone nuclear militantes y referentes de la derecha y el libertarismo para consolidar su "batalla cultural" contra el progresismo y la izquierda.

Será la segunda vez que Milei encabece el evento, luego de su paso por la primera edición el 22 de julio en el Hotel Quorum de Córdoba, donde el jefe de Estado se presentó junto a otros oradores como el titular de la Fundación Faro (el think tank libertario), Agustín Laje; el influencer de Carajo, El Gordo Dan; el biógrafo del presidente, Nicolás Márquez, el cineasta Diego Recalde y el propio Javier Negre, entre otros referentes.

Si bien aún no se conoce la lista de figuras que protagonizarán el evento, desde la organización adelantaron que habrá una "feria del libro libertaria", música y "los mejores oradores de Argentina". "Derecha Fest llega a Mar del Plata. El evento más antizurdo del país desembarca en la costa. Este verano, la batalla cultural se vive en la playa. 27 de enero. Muy pronto, más info", promete la publicación que reposteó el presidente.