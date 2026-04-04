Se acumulan las críticas del peronismo a la reforma constitucional impulsada por el Gobierno

El oficialismo sorprendió en las últimas horas y presentó un proyecto de reforma constitucional para establecer la autonomía municipal y, en paralelo, cargó judicialmente contra San Rafael por ir en el mismo sentido. Ahora, el peronismo deberá definir cómo actuará al respecto.

El conflicto tiene el inicio en el decisión del departamento del sur mendocino de redactar su Carta Orgánica. Para esto, desdobló los comicios comunales y, en febrero, no solo votó por la renovación de concejales sino también para elegir convencionales constituyentes.

Esa elección la ganó el peronismo, pero tras un acuerdo político, se determinó que esa "constitución" municipal quedaría supeditada a la aprobación o el rechazo de los sanrafaelinos en la próxima instancia electoral, es decir, en 2027.

La novedad en la propuesta de reforma del Gobierno es que apuntará a que todos los municipios consagran su autonomía. Estableció límites y definió, asimismo, que el año que viene habrá un plebiscito por "sí" o "no" sobre la enmienda constitucional.

La decisión que tomó el peronismo sobre la reforma constitucional impulsada por el Gobierno.

Qué hará el peronismo

Lo cierto es que el justicialismo ya había avanzado en un proyecto de ley en el mismo sentido. En 2024 y con la firma de legisladores de ese espacio (y de distintos sectores dentro del peronismo), propuso ir por la autonomía municipal.

Así, desde el PJ aseguraron a MDZ que "en líneas generales" hay acuerdo con el espíritu de la iniciativa, pero pusieron serios reparos a cómo fue planteada la propuesta en el expediente que ya ingresó a la Legislatura.

"Las limitaciones que ponen las consideramos, en una primera impresión, inconstitucionales. No conocen tampoco el instituto de la autonomía municipal", avisaron, y sostuvieron que va a haber un amplio debate en torno a la redacción de la enmienda.