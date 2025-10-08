Santiago Caputo se reunió con el asesor de Trump para definir la agenda de Milei en Washington
Santiago Caputo recibió en la Casa Rosada al estratega republicano Barry Bennett para definir la agenda entre Javier Milei y Donald Trump.
A menos de una semana del esperado encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Washington, el asesor presidencial Santiago Caputo volvió a reunirse en la Casa Rosada con su contraparte estadounidense, Barry Bennett, para definir los temas que se abordarán en el Salón Oval y repasar el panorama político argentino.
El estratega republicano arribó a Balcarce 50 alrededor de las 15:00 y fue recibido por Caputo en su despacho. Del encuentro participaron también Manuel Vidal y Macarena Alifraco, dos de los principales colaboradores del consultor libertario.
Bennett asistió acompañado por Soledad Cedro, periodista argentina radicada en Miami y actual CEO de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Argentina. Cedro fue una de las organizadoras del encuentro de derecha que tuvo lugar en Buenos Aires en diciembre de 2024, mientras que Vidal integró la delegación libertaria que viajó en febrero a Estados Unidos para participar de la edición de la CPAC en Maryland.
Acercamiento entre Javier Milei y Donald Trump
En los últimos meses, Milei y Trump coincidieron en distintos escenarios internacionales, entre ellos la cumbre de la CPAC, una gala en Mar-a-Lago y la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde mantuvieron una charla privada. Sin embargo, la cita en la Casa Blanca marcará el primer encuentro oficial entre ambos mandatarios.
La reunión se concretará en paralelo a las negociaciones que el equipo económico argentino, liderado por Luis “Toto” Caputo, mantiene en Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ya expresó la intención de avanzar con un programa de asistencia financiera que incluiría un swap de 20.000 millones de dólares y una compra de bonos durante octubre para reducir el riesgo país y estabilizar los mercados. Se espera que Caputo permanezca en la capital estadounidense incluso después de la bilateral, para participar de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial.