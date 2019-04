El abogado del empresario Alberto Samid, apresado cuando se encontraba prófugo en Belice, dijo que su defendido “no está en sus cabales” y que se fue del país por algún motivo emocional en pleno juicio oral por presunta asociación ilícita.

El letrado Vicente D'Attoli adelantó que, una vez que Samid vuelva a Argentina, pedirá una pericia psiquiátrica. La solicitud tiene como objetivo final intentar conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de salud.

“Samid tiene diabetes y eso puede estar influyendo en sus conductas. Emocionalmente puede estar desestabilizado”, indicó el abogado a Infobae.

“Su salida del país fue rarísima y habla de alguien que no está en sus cabales. A eso se suman todas las cosas que dijo en los canales de TV”, agregó el defensor. Al mismo tiempo consideró que Samid no intentó escapar de la Justicia argentina ya que viajó en un vuelo regular a Panamá y al llegar a Belice dio la dirección donde estaría hospedado. “Si una persona quiere escapar no deja registro de sus movimientos”, ponderó D' Attoli.

Ahora el abogado delinea la estrategia de defensa en Argentina. Dando por descontado que se le denegará el pedido de libertad por entender que el tribunal considerará que hay riesgo de fuga, irá por la vía sanitaria. Además de la edad (Samid tiene 71 años), argumentará problemas de salud para no ir a una cárcel común.

El defensor tampoco considera que Samid pueda ser expulsado de Belice por una irregularidad migratoria ya que salió de Argentina un día antes de que se dictara la orden de captura (se fue el 26 vía Paraguay y la medida judicial salió el 27), e ingresó al país centroamericano como turista dentro de las normas vigentes.

La expulsión por una irregularidad administrativa es inmediata, mientra que una extradición implicaría una causa penal que llevaría tiempo. La familia de Samid viajó a Belice para buscar un abogado y analizar la situación.

El empresario fue apresado el viernes en la localidad de San Pedro, en el Cayo Ambergris, una de las islas de Belice. Desde entonces permanece en una comisaría local, mientras que su familia advirtió que allí no tiene la medicación que toma para su enfermedad.

Samid comenzó a ser juzgado el 18 de marzo pasado junto a otras 7 personas, entre ellas su hermana, por evasión del IVA en la comercialización de carne. La fiscalía pidió una pena de 6 años y 6 meses de prisión y que, junto a los otros acusados, devuelvan $23 millones. La AFIP, querellante en la causa, solicitó 7 años de prisión.