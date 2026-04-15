El Conicet suspendió la beca del hijo de Walter Bento y se complica la estrategia para la prisión domiciliaria

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) decidió suspender la ejecutoriedad de la Beca Interna de Finalización de Doctorado otorgada a Nahuel Agust í n Bento , hijo del exjuez federal Walter Bento, condenado por corrupción. Así lo confirma la respuesta oficial que el organismo entregó a este medio en el marco de una solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP).

Bento, que está condenado a 5 años de prisión por lavado de activos, había recibido una beca para realizar un doctorado, beneficio que le permitía radicarse en Buenos Aires y recibir un ingreso mensual. Esa situación podía beneficiar indirectamente a Walter Bento para que vuelva a pedir la prisión domiciliaria, pues con el viaje de Nahuel y la migración de Luciano (que se radicará en España) su hijo Facundo (que tiene una discapacidad) podía quedar sin familiares con posibilidad de cuidarlo.

El otorgamiento de la beca de parte del principal organismo científico del país generó polémica porque ocurrió en simultáneo a la condena e inhibición para ejercer la profesión que recayeron sobre el beneficiado.

El documento oficial del Conicet explica el procedimiento que ejecutó esa institución para otorgar la beca y también por qué se suspende. “La beca fue otorgada mediante la Resolución RESOL-2026-47-APN-DIR#CONICET del 8 de enero de 2026, por 24 meses, con inicio previsto para el 1 de abril de 2026”, dice el documento oficial. En la respuesta al pedido de acceso a la información pública realizado por MDZ el Conicet aclara: “E l mismo 1 de abril de 2026 , el Conicet dictó la Resolución RESOL-2026-15-APN-CONICET#JGM y suspendi ó la ejecución del beneficio “en resguardo del interés público y a fin de prevenir eventuales perjuicios al erario y preservar la integridad ética y funcional de la institución”.

La suspensión se mantendrá, según la información oficial, “hasta que adquiera firmeza la resolución judicial correspondiente”.

El organismo aclara que la evaluación de la postulación se realizó exclusivamente sobre criterios académicos (plan de trabajo, antecedentes, dictamen de la comisión asesora), tal como establecen las bases de la convocatoria (Resolución RESOL-2025-986-APN-DIR#CONICET).

Justamente, las bases no exigían certificado de antecedentes judiciales ni lo contemplaban como criterio de exclusión.

Lo que reveló MDZ

Como informó este medio en marzo, Nahuel Bento había obtenido la beca para finalizar su doctorado en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNAJ), lo que implicaba su mudanza a Buenos Aires. Esa situación generó polémica porque Nahuel Bento fue condenado a 5 años de prisión e inhabilitado de por vida en la misma causa en la que se condenó a su padre Walter Bento a 18 años de cárcel.

La posible radicación en Buenos Aires podría haber habilitado a Walter Bento a solicitar nuevamente prisión domiciliaria para cuidar a su otro, que tiene una discapacidad severa y requiere atención permanente.

Tras la publicación de MDZ, el Conicet confirmó que el caso había sido derivado a su Gerencia de Asuntos Legales para su revisión.

¿Qué dice el Conicet ahora?

En la respuesta firmada por la Responsable de Acceso a la Información Pública, Carolina Soledad Azucena Wisner, el organismo detalla que la suspensión actual es preventiva y temporal, a la espera de que la situación judicial de Bento quede firme.

La beca, que ya estaba aprobada por el Directorio el 10 de diciembre de 2025, quedó congelada el día mismo en que debía comenzar a ejecutarse.