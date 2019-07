Sagasti le pidió a Cornejo "mantener la calma" en la pelea electoral

El presidente Mauricio Macri en plena campaña para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto, visitó Mendoza. Inauguró junto al gobernador Alfredo Cornejo un tramo de la Ruta 40, visitó IMPSA y realizó un acto partidario en el Auditorio Ángel Bustelo.

Allí, en su discurso, Cornejo aseguró que "no hay que volver atrás" y que hay riesgo de ser Venezuela. Además, apuntó contra La Cámpora y el kirchnerismo duro. “No podemos volver atrás, y muchos menos en esta vuelta, que no es la de cualquier populismo. Es la vuelta de La Cámpora con más poder. Es un grupo minoritario, autoritario que le hizo mal a la Argentina. Quieren hacer el mismo proyecto. Un país cerrado, sin libertad. Un país sin oportunidades económicas. Haciendo crecer a más generaciones, que no conocen la cultura del trabajo. Eso nos jugamos en Mendoza y Argentina”, dijo Cornejo.

Ante esto, la candidata a la Gobernación por el Partido Justicialista integrante del Frente Elegí, Anabel Fernández Sagasti no se tardó en contestarle por medio de su cuenta de la red social Twitter.

"Es momento de mantener la calma @DifusionCornejo. Nadie quiere fantasmas y peleas. Nuestra gente necesita tranquilidad y poder llegar a fin de mes.

¿Y si buscamos ayudar en eso y damos el ejemplo? Saludos", publicó la candidata.