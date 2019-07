El gobernador Alfredo Cornejo se sumó a la estrategia de campaña del oficialismo nacional y sumó su visión a la idea del todo o nada; del “caos o república”, del “pasado o el futuro” con la que encararon el camino a las PASO. En ese sentido, Cornejo también apuntó contra La Cámpora y el kirchnerismo duro. “No podemos volver atrás, y muchos menos en esta vuelta, que no es la de cualquier populismo. Es la vuelta de La Cámpora con más poder. Es un grupo minoritario, autoritario que le hizo mal a la Argentina. Quieren hacer el mismo proyecto. Un país cerrado, sin libertad. Un país sin oportunidades económicas. Haciendo crecer a más generaciones, que no conocen la cultura del trabajo. Eso nos jugamos en Mendoza y Argentina”, dijo Cornejo.

Para poner en contexto esa idea, también recurrió a la imagen de Venezuela. “No podemos volver atrás, permitir transformarnos en Venezuela. Ya sabemos. Tenemos una experiencia concreta.

Alfredo Cornejo y Miguel Ángel Pichetto.

Estamos viviendo y sufriendo como latinos cómo llega la gente más talentosa a lugares recónditos como Mendoza, escapando de su país. Siendo un país tan rico, lo han fundido y la mejor gente se ha ido para buscar trabajo”, aseguró-

El frente oficialista, que tiene nombres distintos en Mendoza y la Nación, realiza un acto político para promocionar a todos los candidatos de la región, particularmente a Mauricio Macri. Cornejo tuvo como presentador al candidato a vicepresidente, el peronista Miguel Ángel Pichetto. “Vení Alfredo”, le dijo. El Gobernador le devolvió el cumplido. “Miguel está haciendo una gran contribución a este programa. A la Argentina que quiere una economía sana. Que cada uno que haga esfuerzo, que quiera producir, el Estado le brinde esas posibilidades para desarrollarse en la vida

Eso es Juntos por el Cambio, eso queremos representar para los argentinos”, dijo al inicio el Gobernador.

Cornejo pidió el voto a los indecisos, reconociendo que puede haber dudas. “A los que tienen dudas les digo. Yo mismo muchas veces las tengo. Para continuar por esta senda, que es esforzada, con sufrimiento. Hasta yo mismo las tengo as las dudas. Pero no tiene que hacernos bajar los brazos. Ante cada adversidad que me ponían, redoblamos la apuesta y volvemos a enfrentar los problemas.

Para que tienen dudas, a esos les digo infinitamente peor es volver para atrás. Eso es decadencia y perder una oportunidad enorme. Les pido que nos apoyen en esta elección PASO, que apoyen a m lista y también a Mauricio Macri. Además de eso salgamos a convencer a los escépticos: la dicotomía es muy clara”, aseguró.

Aunque en los últimos meses hubo tensiones internas entre Cornejo y Macri, el Gobernador pidió el voto por el presidente y ratificó su pertenencia al oficialismo.

El acto estuvo teñido por la impronta del Pro, aunque en primera fila estuvieron muchos de los funcionarios radicales de Cornejo. En un escenario montado con un cuadrilátero, un clásico de los actos del oficialismo, estuvieron los candidatos de Mendoza, pero también los de San Juan y San Luis.