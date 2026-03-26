RTO: podrían extender los plazos de renovación de la oblea en Mendoza

Un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura de Mendoza apunta a adecuar los plazos vigentes de la Revisión Técnica Obligatoria ( RTO ) con los que se establecieron en las últimas semanas a nivel nacional.

La iniciativa es impulsada por la diputada del PJ Verónica Valverde (PJ) y, si se aprueba, modificaría sustancialmente los tiempos que actualmente se exigen para las obleas de los vehículos que circulan por el territorio provincial.

En Mendoza, esos vencimientos ya habían sido modificados algunos años atrás para generar mayor laxitud, pero ahora podrían igualarse con los que están determinados a través del decreto 139/2026 de Nación.

"La existencia de criterios diferenciados respecto de los plazos de revisión técnica puede generar confusión entre los conductores, y también da lugar a interpretaciones dispares en los controles viales", afirmó Valverde en los fundamentos de la normativa.

Cuáles son los plazos de la RTO a nivel nacional

Así, en otras partes del país los autos 0km deben realizar la primera RTO recién a los cinco años del patentamiento. Previamente, ese trámite se exigía a los tres años.

Por otro lado, los vehículos de hasta diez años de antigüedad deben realizar la revisión técnica cada dos años.

Cómo funciona la RTO en Mendoza

En la provincia, los automóviles 0km tienen un plazo de 36 meses (tres años) a partir de la fecha de patentacimiento para concretar el trámite.

Asimismo, los vehículos particulares que no excedan los 7 años desde su patentamiento tienen una vigencia de 24 meses a partir de la fecha de la última RTO, mientras que los de mayor antigüedad cuentan con una vigencia efectiva de 12 meses.